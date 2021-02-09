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futebol

Temporada 2020 é classificada por João Ricardo como a melhor da sua carreira

Arqueiro da Chapecoense foi parte importante na conquista da Série B em composição da defesa menos vazada do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:32

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Crédito: Goleiro foi titular absoluto da equipe na campanha vitoriosa da Série B (Divulgação Twitter/Chapecoense
Não foi apenas no aspecto coletivo que a Chapecoense teve motivos para comemorar na temporada 2020 por ter conseguido os títulos do Catarinense e da Série B do Brasileirão, retornando a elite do futebol nacional.>Veja a tabela completa da atual edição do Campeonato CatarinenseSegundo relatou o goleiro João Ricardo em palavras publicadas pelo portal 'ge', tanto pelos feitos coletivos como pelos números extremamente positivos que conseguiu acumular, ele não tem dúvidas de apontar a última temporada como a de melhor desempenho em sua trajetória profissional:
- Acho que essa temporada, principalmente na Série B, foi muito gratificante. Melhor goleiro, sistema defensivo menos vazado, time campeão. Pude jogar todos os jogos, não tive lesão. Tenho certeza que em outras temporadas eu não atingi esses objetivos, então posso colocar como top 1 na minha carreira.
- Pelo início de ano que tivemos, nunca se esperava. Começamos um ano difícil, as coisas não vinham acontecendo. O objetivo principal do clube era a permanência na Série B. Acabamos o ano com título estadual e do Brasileiro. Acho que se falasse para alguém lá no início, ninguém acreditaria - agregou o goleiro de 32 anos de idade.
Caso permaneça no Verdão do Oeste no restante de 2021 (o Ceará aparece como forte candidato para sua contratação), João Ricardo volta a campo junto com a Chape no dia 24 de fevereiro. O duelo diante do Concórdia, fora de casa, vale pela estreia da equipe no Catarinense.

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