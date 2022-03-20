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Tempo para treinar: aposta de Bustos para Santos evoluir na temporada

Treinador terá aproximadamente 20 dias sem jogos para trabalhar os pontos falhos do Alvinegro após a eliminação prematura no Campeonato Paulista, na primeira fase...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 17:00

Publicado em 20 de Março de 2022 às 17:00

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos do técnico Fábian Bustos, agora, terá praticamente três semanas sem jogos até retomar os compromissos da Copa do Brasil e iniciar as partidas pelo Brasileirão e pela Sul-Americana.Apesar de chateado por ter caído fora da disputa pelo título do Estadual prematuramente, o treinador argentino exaltou a "pré-temporada fora de hora" que terá pela frente antes de retornar às competições."Temos que melhorar defensivamente, mas só conseguiríamos isso com muito trabalho. Mas não temos tempo. Jogamos quarta, chegamos de viagem 4h30 da manhã, treinamos na sexta, cansados, e jogamos sábado. Agora teremos tempo", repetiu.
Com tempo, agora de sobra, Fábian Bustos espera ver o Santos corrigindo as falhas defensivas e encontrando o equilíbrio necessário para, quando marcar três gols, não sofrer também dois ou três.
"Gostamos de trabalhar todas as fases de jogo, e estamos tentando ser intensos, dinâmicos, jogar por fora e com triangulações por dentro. Para isso, precisamos de um equilíbrio tático. Falta muito trabalho. Infelizmente não passamos no Paulistão, mas agora é trabalhar para estar fortes na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão", repetiu.
Outro que apontou o tempo de trabalho como arma para o Santos se reencontrar e parar de passar sufoco de agora em diante foi Ricardo Goulart. Para o camisa 10, os dias livres serão preciosos para o Alvinegro.
"Estamos com uma nova comissão técnica, com uma identidade, um padrão de jogo. Temos semanas abertas agora para fazer um trabalho promissor. O professor vai ter mais tempo para colocar as ideias dele".
Copa Sul-Americana
O próximo compromisso do Santos deve ser pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro vai conhecer seus adversários na próxima sexta-feira (25) em sorteio realizado pela Conmebol. A equipe de Fabián Bustos está no Pote 1 do sorteio.
A fase de grupos conta com seis rodadas entre a semana dos dias 6, 13 e 24 de abril e 4, 18 e 25 de maio.
Crédito: EliminadodoPaulistão,Santos,deFábianBustos,terásemanaslivresparatreinar(Divulgação/SantosFC

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