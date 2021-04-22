“Temos que nos levantar, ainda tem muita coisa para acontecer”

A derrota em casa na última terça-feira para o Barcelona, do Equador, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, não estava nos planos. Mas esquecer o passado e focar no futuro é a ordem na Vila Belmiro.“A vantagem de ter uma maratona tão grande de jogos é que a gente já pode dar a volta por cima na partida seguinte. A gente não pode e nem tem tempo para ficar se lamentando. Temos que nos levantar, porque ainda tem muita coisa para acontecer na temporada. O importante é seguir sempre olhando para frente. Precisamos virar a chave, pois amanhã já tem um compromisso importante pelo Paulista e temos que buscar um grande resultado”, disse Lucas Braga, que busca recuperar a posição de titular da equipe.Nos próximos cinco dias o Peixe terá três jogos. E todos decisivos.Na sexta-feira o Santos enfrentará o Novorizontino, em Novo Horizonte. No domingo ocorrerá o clássico contra o Corinthians na Vila. Ambas as partidas pelo Campeonato Paulista. Já na terça o duelo será com o Boca Juniors em La Bombonera, pela Copa Libertadores.