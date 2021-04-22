“Temos que nos levantar, ainda tem muita coisa para acontecer”

A derrota em casa na última terça-feira para o Barcelona, do Equador, na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, não estava nos planos. Mas esquecer o passado e focar no futuro é a ordem na Vila Belmiro.“A vantagem de ter uma maratona tão grande de jogos é que a gente já pode dar a volta por cima na partida seguinte. A gente não pode e nem tem tempo para ficar se lamentando. Temos que nos levantar, porque ainda tem muita coisa para acontecer na temporada. O importante é seguir sempre olhando para frente. Precisamos virar a chave, pois amanhã já tem um compromisso importante pelo Paulista e temos que buscar um grande resultado”, disse Lucas Braga, que busca recuperar a posição de titular da equipe.Nos próximos cinco dias o Peixe terá três jogos. E todos decisivos.Na sexta-feira o Santos enfrentará o Novorizontino, em Novo Horizonte. No domingo ocorrerá o clássico contra o Corinthians na Vila. Ambas as partidas pelo Campeonato Paulista. Já na terça o duelo será com o Boca Juniors em La Bombonera, pela Copa Libertadores.
O Peixe ocupa a 2ª colocação do Grupo D do Paulistão e, faltando cinco jogos para terminar a 1ª fase da competição, precisa se manter entre os dois primeiros colocados para chegar no mata-mata. Já na Libertadores também serão mais cinco jogos, todos confrontos diretos para conquistar a classificação para a próxima fase.
Lucas Braga comentou sobre esses próximos confrontos do time. E no seu discurso está a palavra vitórias, no plural.
“É uma sequência bem complicada, sim. Vivemos um momento atípico, com tantos jogos em um curto espaço de tempo. Mas temos que seguir trabalhando firme por aqui, preparar principalmente a parte psicológica, pois serão partidas bem importantes para a sequência e precisamos conquistar essas vitórias”.