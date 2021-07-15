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'Temos que fazer nosso papel dentro de casa', defende Bruno José mirando o confronto com o Avaí

O Cruzeiro persegue a vitória contra os catarinenses para reagir na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 20:28

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:28

O Cruzeiro tem um único pensamento no duelo contra o Avaí, sábado, 17 de julho, no Mineirão, pela Série B do Brasileiro: vencer o time catarinense e iniciar a sonhada reação no campeonato, para brigar pelo G4 que dá acesso à elite nacional em 2022. Para o atacante Bruno José, a Raposa tem de começar a fazer o “dever de casa” e avançar na tabela de classificação. Ele exaltou a semana livre de treinos, o que pode dar tempo a Mozart Santos de ajustar a equipe. Bruno também exaltou o momento na equipe, se mantendo como titular. Confira nos vídeos da matéria as falas do atacante celeste. Bruno José também celebrou a sequência como titular da Raposa-(Igor Sales/Cruzeiro)

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