Tem vaga no seu time? Veja os números de Fábio na Série B 2021

Após 17 anos defendendo a camisa do Cruzeiro, com muitos títulos e recordes, Fábio está livre no mercado. O goleiro de 41 anos não teve o seu contrato renovado com o clube e tem o futuro incerto para 2022. Desde 2005, quando trocou o Vasco pela Raposa, era o dono da posição de titular no time.

Em 2021, apesar da equipe não tem conquistado novamente o acesso à elite do futebol brasileiro - ficou na 14ª posição -, Fábio foi um dos poucos que se salvaram. O time teve a 7ª defesa mais vazada do campeonato, com 44 gols sofridos, mas poderia ter sido mais se não fossem suas defesas. Com 27 intervenções consideradas difíceis, segundo dados do site Footstats, foi o 4º no ranking geral, ficando atrás somente de Tadeu, do Goiás, com 35, e Diogo Silva, do CRB, e Thiago Rodrigues, do CSA, ambos com 28.

Fábio foi ainda o terceiro jogador que mais acertou lançamentos na competição. O camisa 1 cruzeirense completou 118 das 225 bolas longas que tentou. Apenas Tadeu (213), do Esmeraldino, e Wilson (190), do Coritiba, tiveram números superiores. Veja mais estatísticas do jogador:

FÁBIO NA SÉRIE B 2021- Dados do Footstats

37 jogos40 gols sofridos​27 defesas difíceis (4º do campeonato)59 defesas simples (11º do campeonato)​118 lançamentos certos (3º do campeonato)