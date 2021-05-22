Tem vaga no Palmeiras? Veja como foi o desempenho de Deyverson na Espanha

Crédito: Luis Moura/WPP

O Palmeiras pode ganhar o reforço de um velho conhecido nos próximos dias: Deyverson. O empréstimo do atacante ao Alavés chegou ao fim, e o atacante, campeão brasileiro pelo clube paulista em 2018, pode voltar a vestir a camisa alviverde.

Em sua primeira passagem, o centroavante anotou 24 gols em 100 jogos pelo clube. Na Espanha, no entanto, o desempenho foi mais discreto. Deyverson entrou em campo 36 vezes, sendo sete pelo Getafe, equipe que defendeu no 1º semestre de 2020, e 29 pelo Alavés, seu último time. Iniciou como titular em apenas 17 partidas, totalizando 1295 minutos no gramado.

Nesse período, marcou duas vezes - uma por cada equipe - e deu quatro assistências, obtendo uma média de uma participação direta em gol a cada 215 minutos em campo. Mesmo tendo sido reserva na maior parte do último Campeonato Espanhol - foi titular em apenas 11 jogos -, terminou a competição como o segundo maior garçom do Alavés, com três passes para gol, atrás somente do experiente Lucas Pérez, que deu um a mais.

Deyverson, no entanto, perdeu ainda mais espaço nos últimos jogos. Desde 21 de fevereiro, quando sua equipe foi goleada por 4 a 0 pela Real Sociedad, na 24ª rodada de La Liga, que o atacante não inicia como titular. De lá pra cá, entrou somente em sete partidas, sempre depois dos 35 minutos do 2º tempo.

Números bem diferentes aos obtidos pelo jogador em sua primeira passagem pela Espanha, quando defendeu Levante e também o Alavés. Na ocasião, Deyverson disputou 70 jogos e botou 16 bolas na rede.

Veja mais números do centroavante:

DEYVERSON POR GETAFE E ALAVÉS - 2019/2020 | 2020/2021- Dados OGol, Footstats e Sofascore