Tem reforço na Toca! Cruzeiro confirma a contratação de Bruno José

A diretoria do Cruzeiro segue reformulando o seu elenco para a temporada 2021. A Raposa acertou, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, a contratação do atacante Bruno José junto ao Internacional. O novo reforço, o sexto no ano, assina contrato de quatro anos com o clube estrelado.
Jovem atleta de 22 anos, Bruno José disputou parte da última temporada pelo Brasil-RS, sendo um dos destaques da equipe de Pelotas no Campeonato Brasileiro da Série B ao participar de 22 jogos e anotar seis gols, além de ser “garçom” em outros dois tentos.
A carreira do novo atacante cruzeirense começou nas categorias de base do Internacional. Seu currículo conta ainda com passagens por Botafogo-SP e CSA.
CONFIRA COMO ESTÁ A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA Bruno José finalizou todos os exames e já se encontra à disposição da comissão técnica para as atividades de pré-temporada.
Bruno José se junta aos novos colegas de time já confirmados: o atacante Felipe Augusto, o meia Marcinho, os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris e o lateral-esquerdo Alan Ruschel. BRUNO JOSÉNome: Bruno José de SouzaData de Nascimento: 31/03/1998Naturalidade: Monte Sião/MGPosição: atacanteCarreira: Internacional (2016-2018), Botafogo-SP (2019), CSA (2020), Brasil-RS (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021)