Tem reforço na Toca! Cruzeiro confirma a contratação de Bruno José

Crédito: Bruno José é o sexto reforço anunciado pela Raposa, que faz intensa reformulação em seu elenco-(Divulgação/Cruzeiro

A diretoria do Cruzeiro segue reformulando o seu elenco para a temporada 2021. A Raposa acertou, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, a contratação do atacante Bruno José junto ao Internacional. O novo reforço, o sexto no ano, assina contrato de quatro anos com o clube estrelado.

Jovem atleta de 22 anos, Bruno José disputou parte da última temporada pelo Brasil-RS, sendo um dos destaques da equipe de Pelotas no Campeonato Brasileiro da Série B ao participar de 22 jogos e anotar seis gols, além de ser “garçom” em outros dois tentos.

A carreira do novo atacante cruzeirense começou nas categorias de base do Internacional. Seu currículo conta ainda com passagens por Botafogo-SP e CSA.

CONFIRA COMO ESTÁ A SÉRIE A DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA Bruno José finalizou todos os exames e já se encontra à disposição da comissão técnica para as atividades de pré-temporada.