Tem novidade! Veja como ficou a numeração do Fluminense para a temporada 2022

O Fluminense foi forte ao mercado e renovou uma parte do elenco. Com isso, os números dos jogadores para a próxima temporada também mudaram. Luiz Henrique, por exemplo, herdou a camisa 11 de Cazares. A 7 segue vaga após a saída de Lucca. Os reforços também confirmaram como entram em campo.O único que ainda não definiu é Germán Cano. O atacante gosta do número 14, mas está ocupado por Danilo Barcelos. O lateral, sem espaço no elenco, pode deixar o clube e, assim, o atacante teria o caminho livre. Outro concorrente da posição, Marlon nem aparece na lista.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Para 2022, o Fluminense acertou as contratações de Felipe Melo, Willian, Mario Pineida, David Duarte, Nathan, Germán Cano, Cristiano e Fábio. O goleiro, inclusive, assume a camisa 12, que chegou a ser aposentada na gestão de Pedro Abad para goleiros por conta de Diego Cavalieri. João Lopes, porém, foi apresentado em 2020 com esse número.
VEJA OS NÚMEROS:
GOLEIROS
1 - Marcos Felipe12 - Fábio27 - Muriel
ZAGUEIROS
26 - Manoel44 - David Braz3 - Matheus Ferraz33 - Nino29 - David Duarte40 - Luan Freitas4 - Luccas Claro
LATERAIS
15 - Cristiano6 - Pineida14 - Danilo Barcelos2 - Samuel Xavier31 - Calegari
MEIO-CAMPISTAS
38 - Martinelli52 - Felipe Melo35 - André5 - Wellington8 - Nonato20 - Yago Felipe21 - Jhon Arias13 - Nathan10 - Ganso
ATACANTES
39 - Gabriel Teixeira9 - Fred70 - Gabriel Paulista11 - Luiz Henrique17 - WillianSem número - Cano23 - John Kennedy18 - Matheus Martins