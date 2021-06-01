Tem chance? Mário Bittencourt fala sobre situações de Thiago Silva e Marcelo no Fluminense

Crédito: Thiago Silva e Marcelo foram cotados pela torcida no Fluminense (Montagem LANCE!

Nos últimos dias duas campanhas da torcida do Fluminense tiveram destaque nas redes sociais. Primeiro, sobre o lateral-esquerdo Marcelo, que pode estar de saída do Real Madrid. Depois, do zagueiro Thiago Silva, após declaração na final da Champions League dizendo que poderia ter uma segunda chance na Libertadores. No "Boteco Tricolor", da FluTV, o presidente Mário Bittencourt atualizou sobre a situação dos dois atletas e disse ser improvável uma volta neste momento, mas garantiu que há esperança.

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- Nós trabalhamos no clube sempre com a verdade. Quando o Thiago esteve aqui na Copa América de 2019 eu disse que tinha interesse de ele retornar. Ele deixou claro que queria, mas que ficaria na Europa até a Copa de 2022. Nos falamos pelo Instagram toda vez eu tento demovê-lo da ideia de esperar e voltar antes. Deixo no final falando que ele já cumpriu a missão por lá e estamos esperando. Ele se cuida muito e deve ter alta performance por mais tempo Acredito que depois da Copa ele retornar. Como estou ao vivo, peço que mude de ideia e faça o ano da Copa aqui no brasil. Em 2021 seria difícil.

No caso de Thiago Silva, o contrato com o Chelsea é válido até o fim de junho e há opção de renovação por mais uma temporada. Já Marcelo tem vínculo com o Real Madrid até a metade de 2022, mas a imprensa espanhola dá como certa a saída.

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- O Marcelo é um jogador feito aqui, saiu direto para a Europa, temos excelente relação. Ele sabe que o Flu tem interesse em repatriá-lo, mas as notícias que tenho é que ele segue na Europa por mais um ano pelo menos por renovação de contrato - explicou Mário.

Mário garantiu que o Fluminense ainda está de olho na situação dos dois atletas, apesar de ter uma relação mais próxima com Thiago Silva.