Técnicos de Corinthians e São Paulo falam sobre o Majestoso na final do Paulistão Feminino

No próximo sábado (4), Corinthians e São Paulo fazem o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista Feminino 2021, às 16h, no Morumbi. Na tarde desta quinta-feira (2), o técnico corintiano Arthur Elias, ao lado da zagueira Giovanna Campiolo, e o comandante são-paulino Lucas Piccinato, com a atacante Glaucia, concederam entrevista coletiva antes da decisão.Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues

No lado do Timão, Arthur Elias exaltou as conquistas recentes do clube, que faturou o Brasileirão e Libertadores, mas pregou respeito ao rival.

- Orgulho para nós estar na terceira final consecutiva. A gente vem fazendo história nos campeonatos que disputamos. Mas, sem dúvidas, essa é uma final muito dura, contra um adversário que venceu todos os jogos, exceto o jogo contra nós. A campanha das duas equipes é merecedora de títulos, e a nossa preparação em relação ao tempo da Libertadores para cá foi muito bem aproveitada. São dois times que investem e deixam o futebol feminino mais forte - disse o comandante do Corinthians, que está no futebol feminino desde 2006.

Pelo Tricolor, Lucas Piccinato ressaltou a importância dos treinos durante a Libertadores. Ele disse que o clube está ansioso para jogar contra a "melhor equipe brasileira dos últimos anos".

- A gente espera fazer dois grandes jogos para sair com o tricampeonato. A equipe está muito motivada, treinou bastante no período de pausa da Libertadores que nós tivemos. Chegamos preparados, com a cabeça boa, leve, para fazer dois grandes jogos. Sabemos das dificuldades em enfrentar a melhor equipe brasileira dos últimos anos. O grupo inteiro está babando por esse desafio e colocar em prática tudo o que foi treinado - comentou o técnico do São Paulo.

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Uma das principais peças ofensivas do Tricolor nas duas últimas temporadas, a atacante Glaucia falou sobre o sentimento de defender as cores do clube do Morumbi.

- Muito feliz em estar disputando uma final pelo São Paulo. Sabemos das dificuldades que tivemos durante o campeonato, mas estamos preparadas para fazer uma boa competição e terminar ela com chave de ouro. Vestir a camisa do São Paulo é muito importante, jogo com muito prazer - afirmou Glaucia.

Em 2019, as duas equipes também protagonizaram a final do Paulistão, com recorde de público em um jogo feminino na Neo Química Arena e vitória do Timão.

A zagueira Giovanna Campiolo relembrou o clima daquela final e disse que o Corinthians vai entrar preparado para faturar a tríplice coroa.

- A nossa final (em 2019) foi um momento histórico para a torcida quanto para as jogadoras. Vários momentos que eram de arrepiar. As expectativas são sempre as melhores. Sabemos o que vamos enfrentar do outro lado e o tamanho da nossa missão. Vamos entrar pensando na vitória e no nosso objetivo, que é o título.

A partida de volta entre Corinthians e São Paulo acontece na quarta-feira (8), às 21h, na Arena Barueri.