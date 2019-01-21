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Pré-temporada

Técnico vê personalidade no Vitória após vencer jogo-treino por 9 a 0

No último sábado, o time de Cláudio Roberto superou o calor e o frágil time do GEL, no primeiro jogo-treino da pré-temporada

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 17:43

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

21 jan 2019 às 17:43
Técnico Cláudio Roberto, do Vitória Crédito: Sidney Novo/Globo Esporte
Calor de 40 graus, um gramado duro e a primeira atividade de jogo do Vitória na pré-temporada 2019. No último sábado (19), o Alvianil superou todos esses obstáculos, fez 9 a 0 Grêmio Laranjeiras (GEL) e agradou ao treinador Cláudio Roberto.
Na análise do comandante alvianil, apesar das dificuldades e da fragilidade do time adversário, o time mostrou muita disposição. Cláudio afirma que, mesmo por se tratar de um primeiro teste, o Vitória mostra que está caminho certo.
"Primeiro da disposição, né? O clima realmente maltrata. Mas os jogadores colocaram bom ritmo, se desenvolveram bem. Ainda é o primeiro jogo, o jogo também não exigiu tanto de nós, mas em termos de organização a equipe já começa a mostrar que tem uma personalidade, consegue transferir para o jogo o que faz no treino. E jogo a jogo, treino, mais dias de trabalho, vamos adquirindo uma maturidade que nos leva a acreditar que estamos em um bom caminho."
Vitória 9 x 0 GEL Crédito: Wagner Chaló/Vitória
Antes da estreia no Campeonato Capixaba, o Vitória faz mais dois jogo-treinos. Contra o Vilavelhense, nesta quarta-feira (23), às 16h, e no dia 26, diante do Tupy.
De acordo com o presidente Ademar Rocha, o clube protocolou na Federação de Futebol (FES) um pedido de mudança de data do jogo de estreia do Capixabão, contra o Atlético Itapemirim. A intenção é transferir a partida do sábado, dia 02 de fevereiro, às 16h, para o domingo, dia 03, às 10h.

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