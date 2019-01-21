Técnico vê personalidade no Vitória após vencer jogo-treino por 9 a 0

Técnico Cláudio Roberto, do Vitória Crédito: Sidney Novo/Globo Esporte

Calor de 40 graus, um gramado duro e a primeira atividade de jogo do Vitória na pré-temporada 2019. No último sábado (19), o Alvianil superou todos esses obstáculos, fez 9 a 0 Grêmio Laranjeiras (GEL) e agradou ao treinador Cláudio Roberto.

Na análise do comandante alvianil, apesar das dificuldades e da fragilidade do time adversário, o time mostrou muita disposição. Cláudio afirma que, mesmo por se tratar de um primeiro teste, o Vitória mostra que está caminho certo.

"Primeiro da disposição, né? O clima realmente maltrata. Mas os jogadores colocaram bom ritmo, se desenvolveram bem. Ainda é o primeiro jogo, o jogo também não exigiu tanto de nós, mas em termos de organização a equipe já começa a mostrar que tem uma personalidade, consegue transferir para o jogo o que faz no treino. E jogo a jogo, treino, mais dias de trabalho, vamos adquirindo uma maturidade que nos leva a acreditar que estamos em um bom caminho."

Vitória 9 x 0 GEL Crédito: Wagner Chaló/Vitória

Antes da estreia no Campeonato Capixaba, o Vitória faz mais dois jogo-treinos. Contra o Vilavelhense, nesta quarta-feira (23), às 16h, e no dia 26, diante do Tupy.