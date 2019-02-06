Técnico pede que Vitória imponha seu estilo de jogo contra a Desportiva

Com 100% de aproveitamento no ano, o Vitória encara nesta quarta-feira (06) a Desportiva Ferroviária, pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2019. Apesar de estar no início da temporada, o técnico Cláudio Roberto mostra que conhece bem a arquirrival.

O técnico Cláudio Roberto, do Vitória Crédito: Cristiano Neto/Vitória

O treinador do Vitória revelou que assistiu ao jogo da estreia e que sabe como o time grená joga.

"Acompanhamos em loco o jogo da Desportiva, também temos o vídeo do jogo, como provavelmente eles acompanharam o nosso. A equipe deles se fecha bem, sai rápida para o ataque e luta do início ao fim, sem desistir nunca. Vamos lá para tentar impor nosso ritmo e estilo de jogo, sem desconsiderar que vamos encontrar uma equipe que vai trazer muito dificuldades", declarou o treinador.

O Vitória enfrenta a Desportiva a partir das 20h15, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Retrospecto