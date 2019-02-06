Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clássico

Técnico pede que Vitória imponha seu estilo de jogo contra a Desportiva

Cláudio Roberto revelou que assistiu ao jogo da estreia do rival e que já sabe como os grenás jogam

Publicado em 

06 fev 2019 às 13:14

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 13:14

Com 100% de aproveitamento no ano, o Vitória encara nesta quarta-feira (06) a Desportiva Ferroviária, pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2019. Apesar de estar no início da temporada, o técnico Cláudio Roberto mostra que conhece bem a arquirrival.
O técnico Cláudio Roberto, do Vitória Crédito: Cristiano Neto/Vitória
O treinador do Vitória revelou que assistiu ao jogo da estreia e que sabe como o time grená joga.
"Acompanhamos em loco o jogo da Desportiva, também temos o vídeo do jogo, como provavelmente eles acompanharam o nosso. A equipe deles se fecha bem, sai rápida para o ataque e luta do início ao fim, sem desistir nunca. Vamos lá para tentar impor nosso ritmo e estilo de jogo, sem desconsiderar que vamos encontrar uma equipe que vai trazer muito dificuldades", declarou o treinador.
O Vitória enfrenta a Desportiva a partir das 20h15, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. 
Retrospecto
Na primeira rodada do Capixabão, a Desportiva venceu o Tupy por 1 a 0, no Engenheiro Araripe, mesmo placar que o Vitória derrotou o Atlético Itapemirim, no Salvador Costa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados