Técnico pede que Vitória imponha seu estilo de jogo contra a Desportiva

Com 100% de aproveitamento no ano, o Vitória encara nesta quarta-feira (06) a Desportiva Ferroviária, pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2019. Apesar de estar no início da temporada, o técnico Cláudio Roberto mostra que conhece bem a arquirrival.
O treinador do Vitória revelou que assistiu ao jogo da estreia e que sabe como o time grená joga.
"Acompanhamos em loco o jogo da Desportiva, também temos o vídeo do jogo, como provavelmente eles acompanharam o nosso. A equipe deles se fecha bem, sai rápida para o ataque e luta do início ao fim, sem desistir nunca. Vamos lá para tentar impor nosso ritmo e estilo de jogo, sem desconsiderar que vamos encontrar uma equipe que vai trazer muito dificuldades", declarou o treinador.
O Vitória enfrenta a Desportiva a partir das 20h15, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Retrospecto
Na primeira rodada do Capixabão, a Desportiva venceu o Tupy por 1 a 0, no Engenheiro Araripe, mesmo placar que o Vitória derrotou o Atlético Itapemirim, no Salvador Costa.