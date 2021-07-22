Técnico interino do Vasco pondera gramado ruim, mas reclama da arbitragem: 'Foi pênalti no Cano'

Mais um empate. São cinco jogos de invencibilidade, mas o Vasco não consegue subir na tabela. Contra o CSA, o time saiu na frente, levou a virada e obteve o empate. Tudo isso jogando também contra o gramado castigado pela chuva. E, de acordo com o técnico interino Alexandre Gomes, prejudicado por decisões do árbitro Rodrigo Dalonso.- Acho que poderíamos ter saído daqui com resultado melhor. Foi pênalti no Cano. A falta do Marquinhos Gabriel, que resultou no segundo gol do CSA, não existiu, e o Dalonso terminou o jogo numa transição nossa - criticou o treinador.

O lance sobre o atacante vascaíno foi no segundo tempo. E quando o apito final foi ouvido, ainda não havia quatro minutos de acréscimos completados, conforme o próprio árbitro havia sinalizado.

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E além disso tudo, o Vasco ainda teve um prejuízo antes de a bola rolar. No aquecimento, Andrey sofreu uma lesão e foi substituído por Bruno Gomes. Fora o estado do gramado.