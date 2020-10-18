Técnico do União Suzano avalia estreia na segunda divisão do Paulista: 'Resultado positivo'

Crédito: Ricardo Papa comemora empate na estreia da segunda divisão do Paulista com jogadores do União Suzano (Robson Fernandjes/União Suzano

O União Suzano e União Mogi iniciaram suas caminhadas na segunda divisão do Paulista com empate em 0 a 0. Atuando em casa, o União Suzano, treinado por Ricardo Papa, superou as dificuldades encontradas em função da Covid-19, já que três atletas testaram positivo ao longo da semana, e conseguiu um resultado positivo, levando em consideração as circunstâncias.

- Um excelente resultado! Tínhamos apenas um jogador no banco, que é goleiro. A equipe se comportou bem, foi um jogo difícil, bem disputado. As melhores chances de gol foram as nossas, fiquei muito orgulhoso porque todo trabalho da semana foi reproduzido nesse jogo e faltaram alguns detalhes para a vitória - disse o treinador.

Na terça-feira, a equipe do União Suzano volta a campo para enfrentar o São José. Ricardo Papa acredita na evolução gradual da equipe, tendo em vista que terá outros atletas a sua disposição.