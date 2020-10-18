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Técnico do União Suzano avalia estreia na segunda divisão do Paulista: 'Resultado positivo'

Time ficou no empate sem gols em casa com o União Mogi, mas, para Ricardo Papa, diante do contexto, resultado tem que ser comemorado...
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Publicado em 

18 out 2020 às 15:15

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:15

Crédito: Ricardo Papa comemora empate na estreia da segunda divisão do Paulista com jogadores do União Suzano (Robson Fernandjes/União Suzano
O União Suzano e União Mogi iniciaram suas caminhadas na segunda divisão do Paulista com empate em 0 a 0. Atuando em casa, o União Suzano, treinado por Ricardo Papa, superou as dificuldades encontradas em função da Covid-19, já que três atletas testaram positivo ao longo da semana, e conseguiu um resultado positivo, levando em consideração as circunstâncias.
- Um excelente resultado! Tínhamos apenas um jogador no banco, que é goleiro. A equipe se comportou bem, foi um jogo difícil, bem disputado. As melhores chances de gol foram as nossas, fiquei muito orgulhoso porque todo trabalho da semana foi reproduzido nesse jogo e faltaram alguns detalhes para a vitória - disse o treinador.
Na terça-feira, a equipe do União Suzano volta a campo para enfrentar o São José. Ricardo Papa acredita na evolução gradual da equipe, tendo em vista que terá outros atletas a sua disposição.
- Estamos confiantes no trabalho, agora é encorpar o time para alcançar os resultados nas próximas rodadas. Mesmo com pouco tempo de trabalho e algumas avaliações já conseguimos colocar o nosso padrão de jogo, eles corresponderam dentro de campo e isso foi sensacional.

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