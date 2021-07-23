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Técnico do time feminino Sub-18 do Fluminense, Isaías Rodrigues morre; clube decreta luto de três dias

Em nota, clube tricolor confirmou a informação e decretou luto de três dias; treinador precisou ser afastado no início do Brasileirão passado por problemas de saúde...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 16:50
Crédito: Flu-Memória
Campeão brasileiro com o time Sub-18 do Fluminense, Isaías Barbosa Rodrigues morreu nesta sexta-feira após uma parada cardiorrespiratória. Ele era auxiliar técnico da equipe principal e treinador do time de base. Em nota, o clube decretou luto de três dias. Ainda na primeira fase do campeonato nacional na temporada passada, Isaías precisou ser substituído por Filipe Torres após problemas de saúde.
+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendas
Atleta da base entre 2006 e 2009, quando atuou como meio-campo no Sub-17 e Sub-20 masculinos, Isaias ajudou a equipe Tricolor a conquistar a Milk Cup, em 2007, na Irlanda do Norte quando o time Sub-17 superou o Manchester United na final por 2 a 1.
Em 2019, Isaías passou a integrar o departamento de futebol feminino do Fluminense. Já em em 2020, acompanhou as jovens do Sub-18 no início da trajetória rumo ao título inédito do Brasileiro da categoria. Durante a cerimônia em comemoração da conquista, em março do mesmo ano, ele celebrou o triunfo e expressou sua gratidão ao clube.
Veja a tabela do Brasileirão
- Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sou grato por ter vivido. Passei o que passei, sabendo que as meninas guerreavam por mim. Agradeço a Deus e ao Fluminense pelo homem que sou hoje. Se eu sou quem sou, devo ao Fluminense - disse, na época.

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