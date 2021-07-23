Técnico do time feminino Sub-18 do Fluminense, Isaías Rodrigues morre; clube decreta luto de três dias

Crédito: Flu-Memória

Campeão brasileiro com o time Sub-18 do Fluminense, Isaías Barbosa Rodrigues morreu nesta sexta-feira após uma parada cardiorrespiratória. Ele era auxiliar técnico da equipe principal e treinador do time de base. Em nota, o clube decretou luto de três dias. Ainda na primeira fase do campeonato nacional na temporada passada, Isaías precisou ser substituído por Filipe Torres após problemas de saúde.

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Atleta da base entre 2006 e 2009, quando atuou como meio-campo no Sub-17 e Sub-20 masculinos, Isaias ajudou a equipe Tricolor a conquistar a Milk Cup, em 2007, na Irlanda do Norte quando o time Sub-17 superou o Manchester United na final por 2 a 1.

Em 2019, Isaías passou a integrar o departamento de futebol feminino do Fluminense. Já em em 2020, acompanhou as jovens do Sub-18 no início da trajetória rumo ao título inédito do Brasileiro da categoria. Durante a cerimônia em comemoração da conquista, em março do mesmo ano, ele celebrou o triunfo e expressou sua gratidão ao clube.

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