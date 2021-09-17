Técnico do time feminino mostra satisfação com o elenco do Corinthians na temporada

Crédito: Divulgação/Ag. Corinthians

O Corinthians saiu na frente na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, ao bater o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, no último domingo (12) e agora só pensa na segunda partida da final, que acontecerá no dia 26 de setembro, na Neo Química Arena.

Nesta terça-feira o comandante corintiano, Arthur Elias, elogiou bastante o desempenho do Alviverde nos primeiros 90 minutos, deixou claro que já esperava dificuldades no início da decisão, mas, opinião do treinador, as meninas do Timão foram melhores que as palestrinas no estádio das adversárias.

Além de decidir o Brasileirão, o Corinthians lidera o Paulista, algo que tem deixado Arthur bastante satisfeito.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino- Estou muito satisfeito com a temporada do time. Na Libertadores de 2020 entramos sem jogar um número bom de partidas antes, mas desempenhamos bem. Empatamos na semifinal e perdemos nos pênaltis com um chute do rival na meta. Fomos infelizes nos pênaltis. Essa é a lição: se preparar melhor para esse tipo de decisão. Satisfação no ano, vencemos a maioria dos jogos. Empatamos com o Palmeiras no Brasileiro, quando jogamos melhor do que elas. Empatamos contra o Avaí com dez desfalques e viagem difícil. Já estávamos classificados. E perdemos um jogo para o Santos, fora da curva, atuação muito abaixo. Apenas uma partida - pontuou o técnico do Timão, que neste ano comandou também a equipe na Libertadores do ano passado, que foi disputada com atraso por conta da pandemia do novo coronavírus.

No torneio continental, as 'Brabas' ficaram na terceira colocação, após caírem para o América de Cali, da Colômbia, na semifinal.

Para essa reta final de Brasileiro, Arthur Elias vê a equipe alvinegra em evolução.

- Estamos numa crescente planejada. A Chegada nesse mata-mata é em um melhor momento. Chegamos com todas bem preparadas. Resultados bons. Dificuldade sempre vai ser grande, mas estou contente por estar em mais uma final - disse Arthur.