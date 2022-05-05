Técnico do Sub-20 feminino vê Fluminense no caminho certo após empate com o Flamengo em estreia

O Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 com empate por 0 a 0 com o Flamengo na última quarta-feira. A partida marcou a estreia do treinador Douglas Matsumoto. Ele chegou no início da temporada após a reformulação no departamento por conta da demissão de Filipe Torres e da saída de Thaissan Passos. Após a partida no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o técnico destacou a personalidade do time.- A partida de estreia é sempre muito difícil. O nervosismo de começar uma competição, além do fato de boa parte do elenco estar iniciando a trajetória com a camisa tricolor. Não tivemos o melhor desempenho técnico, mas honramos o título de Time de Guerreiras com muita vontade. Defendemos muito bem e criamos algumas chances de gols - classificou o treinador.