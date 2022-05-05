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futebol

Técnico do Sub-20 feminino vê Fluminense no caminho certo após empate com o Flamengo em estreia

Douglas Matsumoto comandou o time pela primeira vez desde que assumiu e vê espaço para evolução ao longo do trabalho...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 14:05
O Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 com empate por 0 a 0 com o Flamengo na última quarta-feira. A partida marcou a estreia do treinador Douglas Matsumoto. Ele chegou no início da temporada após a reformulação no departamento por conta da demissão de Filipe Torres e da saída de Thaissan Passos. Após a partida no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o técnico destacou a personalidade do time.- A partida de estreia é sempre muito difícil. O nervosismo de começar uma competição, além do fato de boa parte do elenco estar iniciando a trajetória com a camisa tricolor. Não tivemos o melhor desempenho técnico, mas honramos o título de Time de Guerreiras com muita vontade. Defendemos muito bem e criamos algumas chances de gols - classificou o treinador.
O Fluminense pertence ao Grupo E da competição, ao lado de Flamengo, Cresspom e Goiás, justamente o próximo adversário. O confronto acontece nesta sexta-feira, às 10h30, no mesmo local. Para Douglas Matsumoto, as atletas vão evoluir ainda mais durante o torneio.
- Creio que vamos evoluir ao longo da competição e colocar em prática tudo o que treinamos durante o período de preparação da equipe. Apesar do pouco tempo de trabalho com esse elenco, quero parabenizar a parte psicológica e o entrosamento das atletas, o que mostra que estamos no caminho certo - concluiu o treinador.
Crédito: DouglasMatsumotoéotreinadordotimesub-20doFluminense(Foto:MarinaGarcia/FluminenseFC

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