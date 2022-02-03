Técnico do Sub-20 avalia experiência no Carioca e elogia atitude de Paulo Sousa junto aos jovens do Flamengo

As partidas contra Portuguesa e Volta Redonda, pelo Carioca, foram uma experiência nova para Fabio Matias, técnico do Sub-20, e mais um passo importante para os jovens em formação no Ninho do Urubu, que puderam representar o Flamengo em um torneio oficial. Ao L!, o treinador fez uma avaliação positiva do processo, no qual teve um contato direto com Paulo Sousa. A atitude do técnico português junto aos garotos foi bastante elogiada.- Nesse último jogo (empate com o Volta Redonda), foi sensacional a presença dele (Paulo Sousa) no vestiário. Elogiou muito, parabenizou o trabalho, o empenho e o desempenho dos atletas. Isso foi um ponto importante nesse segundo jogo, a presença dele e da comissão técnica. É importante pois valoriza muito a cultura que o Flamengo tem de apostar na base - afirmou. Fabio também revelou que, logo ao voltar da Copa SP de Futebol Júnior para assumir o time que iniciaria o Carioca, teve uma conversa produtiva com o treinador recém-chegado ao Ninho do Urubu, no qual falaram sobre o processo de formação do clube. Paulo Sousa tem dado atenção especial aos jovens.

- Tivemos uma conversa inicial, no meu retorno da Copa São Paulo, por cerca de 30, 40 minutos. Falamos muito sobre a formação, citou muitos exemplos de desenvolvimento, ideias que ele acredita em relação à ideia de jogo, à parte estrutural, à parte tática e individual do jogador, coisa que eu, como treinador, acredito, e o Flamengo, como clube, também acredita muito. Essa conversa que tivemos foi importante - completou Fabio Matias, técnico do Sub-20, ao LANCE!.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAgora, Fabio Matias já está trabalhando no Ninho do Urubu com o time Sub-20 visando a temporada de 2022, que será a sua primeira no comando do Flamengo desde o início. Em 2021, o técnico chegou ao clube em julho. O calendário ainda não foi divulgado por CBF e Ferj, mas a expectativa é de que Campeonato Brasileiro e Estadual comecem na segunda quinzena de março.

Após a experiência no Carioca, Fabio se vê mais preparado para os desafios da temporada, assim como os jogadores que puderam atuar no início do Estadual.

- O que teve de mais positivo dessa experiência toda é estar à frente do Flamengo em uma competição profissional. É uma oportunidade que tivemos, nós, da comissão técnica, e atletas. Essa relação com a torcida do Flamengo é muito importante. Quando você tem a oportunidade de trabalhar no profissional traz essa relação muito forte. Isso que tiramos de mais positivo: a experiência e a relação com o torcedor do Flamengo - comentou o treinador.Confira mais respostas de Fabio Matias, técnico do Sub-20 do Flamengo, ao L!:

Em relação aos jovens que atuaram nestes dois jogos do Campeonato Carioca e agora seguem no Sub-20, o que essa experiência agrega ao desenvolvimento deles?

Muito em desenvolvimento, bagagem, experiência, tomada de decisão, influência do jogo. São aspectos que fazem com que o atleta consiga dar um up em sua formação em relação ao processo de transição para o profissional. Isso é muito importante, e o Flamengo faz isso de uma forma muito boa, agregando valores a esses meninos nesse processo de transição da base ao profissional.

Agora, em 2022, será sua primeira temporada desde o início no Sub-20 do Flamengo. Quais principais objetivos e desafios deste ano?

Os objetivos são termos bons desempenhos nas competições para ter uma maior número de jogos; conquistar títulos, pois vamos, realmente, iniciar um ano de trabalho; e formar e desenvolver jogadores para o nosso profissional e jogadores que possam agregar ao mercado.

Quando falamos isso, são jogadores que, talvez, nosso profissional não vá utilizar, mas terão oportunidades de atuar em outros clubes. Esses são os grandes objetivos que temos em relação ao ano de 2022.