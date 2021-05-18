futebol

Técnico do Santos contra o The Strongest foi jogador e deixou Falcão no banco

Com a expulsão de Fernando Diniz diante do Boca Juniors, o auxiliar Márcio Araújo será o comandante do Peixe na partida da noite desta terça-feira, em La Paz, pela Libertadores...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Sem o técnico Fernando Diniz, que foi expulso na vitória por a 1 a 0 contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, o auxiliar Márcio Araújo será o comandante do Peixe no jogo pela 5ª rodada da Fase de Grupos da Libertadores, contra o The Strongest, nesta terça, na altitude de 3.640 m boliviana.
Nascido no dia 7 de maio de 1960, Márcio Araújo começou a carreira nas categorias de base do São Paulo e ganhou a primeira chance no time profissional em 1981. Quatro anos depois a jovem promessa tricolor barrou Paulo Roberto Falcão, à época grande contratação do São Paulo. Cilinho, que era o técnico, optou por deixar o Rei de Roma no banco de reservas para valorizar o trabalho de Márcio Araújo.Um dos fatos marcantes da carreira do treinador foi que, após se aposentar, acompanhou Telê Santana no primeiro ano no São Paulo, em 1993, e depois no Palmeiras, em 1995, ambos como auxiliar técnico. Anos depois, já como treinador, conheceu Fernando Diniz, então jogador, no Paraná.
O auxiliar também foi o técnico principal de outros times, como o Bahia, São Caetano e Bragantino. Porém, em 2019, Márcio Araújo passou a integrar a comissão técnica de Fernando Diniz no Fluminense, com um dos auxiliares-técnicos.
O time que Márcio Araújo e sua comissão deverá colocar em campo é: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Balieiro), Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge

