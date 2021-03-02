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Técnico do Resende projeta estreia 'com o pé direito' contra o Fluminense no Carioca

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Taça Guanabara; jogo será realizado no Maracanã...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 14:57
Crédito: Divulgação
Em reta final de preparação para o início do Campeonato Carioca, o Resende tem como o primeiro desafio o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 18h, no Maracanã. O time comandado por Sandro Sargentim teve oito semanas de treinos até a partida. O treinador analisou o desafio do confronto já na primeira rodada da Taça Guanabara.
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- Em nossa estreia contra o Fluminense esperamos estrear com o pé direito e deixar uma boa impressão para o início de campeonato, além de aplicar nosso modelo de jogo, acima de tudo, de acordo com o que treinamos. Jogar contra o Fluminense é um sonho para todos nós. É muito gratificante. Mas é apenas a estreia do campeonato. Pretendemos pontuar, iniciar a competição bem, respeitar bastante os adversários, mas impor o nosso jeito, nossa forma de jogar, e em cima disso, buscar o resultado - disse o treinador.
Com o apoio da diretoria do Resende, Sandro Sargentim construiu uma equipe promissora para este Estadual. O elenco mistura jogadores jovens, oriundos da base, e outros experientes com passagens por outros estados do Brasil.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- Além de dividir o grupo em jogadores experientes, vindos de São Paulo e do interior de outros estados, como Goiânia e Rio Grande do Sul, mesclamos com jogadores jovens aqui da casa. Então, tem uma mescla que trouxe um resultado positivo e equilibrado à equipe, unindo a vitalidade e a energia dos jovens com a rodagem e experiência dos mais velhos - contou Sargentim.
O preparo físico do Resende também foi um foco. Os atletas utilizam a estrutura do clube para treinos específicos comandados por Sargentim e sua comissão. O treinador iniciou sua carreira no futebol em 1998 como preparador físico, quando chegou ao Corinthians e, depois, passou a comandar diferentes categorias de base no clube alvinegro, construindo a carreira como técnico de futebol.- A direção do Resende deu toda a estrutura para que a gente pudesse fazer o melhor ao longo dessas oito semanas, e a gente acredita que vai fazer um jogo bonito, agressivo com e sem a bola e uma boa campanha no campeonato. A ideia é aplicar nossas ideias de treino, como jogar com a bola, na organização ofensiva e como se defender sem a bola na organização defensiva, aplicando os comportamentos de jogo para essas questões. Estamos muito felizes, satisfeitos, achamos que podemos fazer um grande campeonato e, além de alçar vos altos com a equipe, revelar jogadores e gerar ativos para o clube, que é uma parte importante do processo.
Além do Corinthians, Sandro Sargentim também acumulou passagens por outros times do futebol paulista, como Portuguesa, Guarani, Ituano e Bragantino antes de se transferir ao Resende. Aos 43 anos ele é formado em Educação Física e pós-graduado em treinamento esportivo e fisiologia do exercício, além de possuir a Licença Pro, a qualificação para treinadores mais alta da CBF. No Resende desde 2019, o técnico foi promovido do sub-20 para os profissionais com a missão de livrar o clube do rebaixamento nas últimas rodadas do Carioca, após o então treinador do time principal, Edson Souza, não ter o seu contrato renovado – missão esta alcançada com êxito.

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