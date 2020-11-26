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Técnico do Palmeiras presta homenagem a Maradona e cita vídeo de aquecimento pelo Napoli

Aos 60 anos de idade, craque argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu na tarde desta quarta-feira (25); Abel Ferreira ressaltou admiração na TV oficial do Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 15:55

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:55

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Admirador de Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25), Abel Ferreira concedeu entrevista à TV Palmeiras após a vitória diante do Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores da América, e prestou homenagem ao craque argentino.
– Gostaria que minhas primeiras palavras fossem dirigidas à família do Maradona. Eu, do outro lado do Atlântico, me habituei a admirar o Pelé e o Maradona. Não podia começar essa entrevista sem lamentar a perda de uma lenda do futebol – comentou.O treinador português também lembrou do histórico vídeo de Maradona durante um aquecimento pelo Napoli, da Itália.
– Vejo muito e me inspira o vídeo onde ele está no meio do campo a dar toques e a desfrutar da música ‘Live is Life’, uma das que mais gosto. O que fazia com a bola é espetacular. Não podia começar sem lamentar a perda dessa grande lenda, uma inspiração para todos que gostam do futebol, sobretudo pelo que fez dentro das quatro linhas – destacou.
Aos 60 anos de idade, Diego Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória, que culminou na sua morte. O jogador estava em observação médica após passar por cirurgia no cérebro e sofreu um mal súbito.
Antes do duelo de volta contra o Delfín, o Palmeiras recebe o Athletico no sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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