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Técnico do Osasuna, adversário do Real Madrid, elogia Vini Jr.

Jagoba Arrasate deve pedir atenção especial ao atacante brasileiro para a defesa de sua equipe. Vinícius Júnior foi o grande protagonista do clássico contra o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 13:31

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:31

Crédito: Josep LAGO / AFP
Jagoba Arrasate, técnico do Osasuna, adversário do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, rasgou elogios a Vinícius Júnior. Segundo o espanhol, o atacante merengue pode desequilibrar qualquer partida.- Certamente é um dos jogadores mais desequilibrantes da La Liga. Está em um grande momento, com muita confiança. Ele tem a capacidade de criar situações por si só e está marcando gols.
> Veja a tabela da La Liga
Vinícius Júnior terá uma missão complicada na 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro deverá ser um dos responsáveis por furar a defesa de Jagoba Arrasate e dar ao Osasuna a primeira derrota na competição como visitante.
Na atual temporada, o camisa 20 tem tido um desempenho espetacular e números que saltam os olhos. Em 12 partidas, o atleta já anotou sete gols e contribuiu com cinco assistências.

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