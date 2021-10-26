Técnico do Osasuna, adversário do Real Madrid, elogia Vini Jr.

Crédito: Josep LAGO / AFP

Jagoba Arrasate, técnico do Osasuna, adversário do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, rasgou elogios a Vinícius Júnior. Segundo o espanhol, o atacante merengue pode desequilibrar qualquer partida.- Certamente é um dos jogadores mais desequilibrantes da La Liga. Está em um grande momento, com muita confiança. Ele tem a capacidade de criar situações por si só e está marcando gols.

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Vinícius Júnior terá uma missão complicada na 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro deverá ser um dos responsáveis por furar a defesa de Jagoba Arrasate e dar ao Osasuna a primeira derrota na competição como visitante.