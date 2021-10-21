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Técnico do Manchester United elogia fase de Andreas no Flamengo e diz se pretende utilizá-lo em 2022

Solskjaer comentou sobre o meio-campista nascido na Bélgica, emprestado ao Rubro-Negro até meados de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 15:10

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 15:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Apesar da atuação aquém do esperado na última noite, Andreas Pereira vive um início de trajetória elogiável no Flamengo. E as suas belas atuações, com direito a golaço de falta e fim de jejum de mais de três anos no clube, estão ecoando na Inglaterra. Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, falou sobre a fase do meio-campista, emprestado pelos Red Devils até junho de 2022.Ao ser questionado se gostaria de contar com Andreas Pereira novamente no United, Solskjaer não ficou em cima do muro e afirmou:
- Claro. Quando ele joga no nível que pode, é um jogador de alta qualidade - falou o treinador, em entrevista ao canal "TNT Sports", emendando:
- Nós acompanhamos. Ele é um ótimo jogador e uma pessoa fantástica. Estou muito feliz por ele e por saber que está curtindo este momento. Para nós, a lógica foi: "Andreas, vá e mostre o quanto você é bom". Eu não poderia dar a ele tempo de jogo suficiente e sabemos da qualidade que ele tem. Quando acreditam nele, é um jogador da melhor qualidade, então estou feliz por ele.
> GALERIA - Andreas pode ser recorde: veja os 15 maiores investimentos do Fla
Solskjaer também destacou a importância do empréstimo para Andreas, de 25 anos, adquirir rodagem em alto nível.
- A uma certa altura da carreira de um jogador, é importante ter tempo suficiente de jogo no mais alto nível. No ano passado, Andreas foi emprestado e não jogou tanto. Na temporada anterior, jogou muitas partidas conosco, e logo depois trouxemos o Bruno (Fernandes). Estou feliz pelo Andreas agora, e o veremos novamente em breve.
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É bom lembrar que o Flamengo estipulou junto ao Manchester United, em contrato, um valor para comprá-lo em definitivo. E a quantia é astronômica: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 125,8 milhões). O clube carioca ainda não se manifestou acerca das pretensões para a próxima temporada.

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