Técnico do Manchester United afirma que Cavani não sai até o fim da temporada na Europa

Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, garantiu que não irá deixar Cavani sair do clube inglês antes do fim da temporada. O comandante alemão está ciente do desejo de mudança por parte de alguns atletas, mas rasgou elogios ao uruguaio.- Cavani sabe que eu não o deixarei sair. Ele é muito importante para o restante da temporada, ainda estamos em três competições e nós precisamos do Edi. Nós tivemos algumas conversas nas últimas semanas. Eu disse a ele que quero desesperadamente que permaneça e ele sabe disso - garantiu o comandante.

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Embora esteja passando por alguns problemas físicos na temporada, Cavani conseguiu atuar nos dois últimos jogos com a camisa dos Red Devils. O uruguaio anotou o gol de empate na partida contra o Newcastle e participou dos 90 minutos diante do Burnley.

Próximo de completar 35 anos, Cavani vem sendo especulado nos últimos anos como um possível reforço em clubes do Brasil e da América do Sul. O Corinthians é um dos times que têm sido associados ao uruguaio. No entanto, o atacante tem contrato com o Manchester United até o fim da temporada e deve cumprir o contrato.