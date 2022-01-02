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Técnico do Manchester United afirma que Cavani não sai até o fim da temporada na Europa

Centroavante uruguaio tem contrato com os Diabos Vermelhos até o fim da temporada e Ralf Rangnick rasgou elogios ao veterano...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 13:03

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 13:03

Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, garantiu que não irá deixar Cavani sair do clube inglês antes do fim da temporada. O comandante alemão está ciente do desejo de mudança por parte de alguns atletas, mas rasgou elogios ao uruguaio.- Cavani sabe que eu não o deixarei sair. Ele é muito importante para o restante da temporada, ainda estamos em três competições e nós precisamos do Edi. Nós tivemos algumas conversas nas últimas semanas. Eu disse a ele que quero desesperadamente que permaneça e ele sabe disso - garantiu o comandante.
> Veja a tabela da Premier League
Embora esteja passando por alguns problemas físicos na temporada, Cavani conseguiu atuar nos dois últimos jogos com a camisa dos Red Devils. O uruguaio anotou o gol de empate na partida contra o Newcastle e participou dos 90 minutos diante do Burnley.
Próximo de completar 35 anos, Cavani vem sendo especulado nos últimos anos como um possível reforço em clubes do Brasil e da América do Sul. O Corinthians é um dos times que têm sido associados ao uruguaio. No entanto, o atacante tem contrato com o Manchester United até o fim da temporada e deve cumprir o contrato.
Crédito: CavaniirápermanecernoManchesterUnitedatéofimdatemporada(Foto:ALEKSANDRASZMIGIEL/AFP/POOL

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