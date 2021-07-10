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futebol

Técnico do Liverpool, Klopp pede contratação do belga Tielemans

Meia do Leicester se destacou nas últimas duas temporadas e chamou atenção do alemão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 14:28

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 14:28

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Com inúmeros problemas de lesão na última temporada, o Liverpool quer reforçar o elenco para a próxima época e se movimenta no mercado. De acordo com o jornal inglês 'Daily Express', o técnico Jurgen Klopp pediu à diretoria a contratação do meio-campista belga Youri Tielemans.Destaque do Leicester há duas temporadas, o meia de 24 anos defendeu a Bélgica na Eurocopa. Revelado pelo Anderlecht-BEL, Tielemans também defendeu o Monaco entre 2017 e 2019. O belga ajudou o Leicester a ficar na 5ª posição do Campeonato Inglês e chamou atenção do técnico do Liverpool.
+ Veja a tabela e resultados atualizados da Eurocopa
Na última temporada, Tielemans marcou nove gols em 51 jogos, enquanto na época anterior jogou 44 partidas, com cinco tentos anotados. Pela seleção belga, o meio-campista já jogou 43 partidas e marcou quatro vezes. O volante completou 400 jogos como profissional durante a Eurocopa.

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