Técnico do Liverpool, Klopp pede contratação do belga Tielemans

Com inúmeros problemas de lesão na última temporada, o Liverpool quer reforçar o elenco para a próxima época e se movimenta no mercado. De acordo com o jornal inglês 'Daily Express', o técnico Jurgen Klopp pediu à diretoria a contratação do meio-campista belga Youri Tielemans.Destaque do Leicester há duas temporadas, o meia de 24 anos defendeu a Bélgica na Eurocopa. Revelado pelo Anderlecht-BEL, Tielemans também defendeu o Monaco entre 2017 e 2019. O belga ajudou o Leicester a ficar na 5ª posição do Campeonato Inglês e chamou atenção do técnico do Liverpool.