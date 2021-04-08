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futebol

Técnico do Lille acredita que Zidane será treinador da seleção francesa

Christopher Galtier afirmou que treinar a França não está em seus projetos atuais e que torce pro comandante do Real Madrid. Contrato de Deschamps termina após a Copa de 22...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 11:30
Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid
Christopher Galtier, técnico do Lille, acredita que Zidane será o sucessor de Diddier Deschamps no comando da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022. O treinador do líder do Campeonato Francês também afirmou que não pensa em treinar a equipe nacional.- Sou um fiel seguidor da seleção francesa, mas nunca me vi projetado neste lugar. Acredito que o substituto de Deschamps será Zidane e deve ser Zidane.
> Veja a tabela da Ligue 1
Galtier não é o único a pensar no comandante merengue. Noel Le Graet, presidente da Federação Francesa, também tem o nome do campeão do mundo como prioridade a partir de 2023. Zidane tem contrato com o Real Madrid até o fim da próxima temporada.

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