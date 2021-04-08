Técnico do Lille acredita que Zidane será treinador da seleção francesa

Christopher Galtier, técnico do Lille, acredita que Zidane será o sucessor de Diddier Deschamps no comando da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022. O treinador do líder do Campeonato Francês também afirmou que não pensa em treinar a equipe nacional.- Sou um fiel seguidor da seleção francesa, mas nunca me vi projetado neste lugar. Acredito que o substituto de Deschamps será Zidane e deve ser Zidane.