AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Fluminense explica ausência de Luccas Claro: 'Sentiu algo e precisou ser preservado'
futebol

Técnico do Fluminense explica ausência de Luccas Claro: 'Sentiu algo e precisou ser preservado'

No último Brasileirão, o zagueiro foi titular em 30 das 31 partidas que disputou, marcou dois gols e não recebeu nenhum amarelo...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:34
Crédito: Divulgação/Fluminense
O torcedor do Fluminense sentiu falta de um dos principais jogadores na derrota contra o Volta Redonda. O duelo marcou a volta de Nenê, Fred, Luiz Henrique e Egídio ao time principal do Fluminense. Assim ,em campo, estavam praticamente quase todos os jogadores do time que conseguiu a classificação para a Libertadores, menos Luccas Claro. O técnico Roger Machado, em coletiva, explicou a ausência do zagueiro.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- O Luccas ficou fora porque sentiu algo e precisou ser preservado e ser retirado do planejamento para o jogo - explicou Roger.Luccas Claro foi um dos melhores jogadores do Fluminense no Brasileirão 2020. O zagueiro foi titular em 30 das 31 partidas que disputou, marcou dois gols e não recebeu nenhum amarelo.SITUAÇÃO DE DEMAIS JOGADORES
Matheus Ferraz, titular em algumas partidas pelo Fluminense, foi cortado da relação por dores nos joelhos. Já Fernando Pacheco e Miguel já estão recuperados, mas como tiveram poucas sessões de treinamentos, não foram relacionados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista cai em quebra-mola e morre atropelado por caminhão no ES
Imagem de destaque
Por que o nome de uma síndrome que afeta mais de 170 milhões de mulheres no mundo foi mudado
Fogueira de mais de 30 metros anima festa de São João de Marilândia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados