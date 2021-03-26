Técnico do Fluminense explica ausência de Luccas Claro: 'Sentiu algo e precisou ser preservado'

Crédito: Divulgação/Fluminense

O torcedor do Fluminense sentiu falta de um dos principais jogadores na derrota contra o Volta Redonda. O duelo marcou a volta de Nenê, Fred, Luiz Henrique e Egídio ao time principal do Fluminense. Assim ,em campo, estavam praticamente quase todos os jogadores do time que conseguiu a classificação para a Libertadores, menos Luccas Claro. O técnico Roger Machado, em coletiva, explicou a ausência do zagueiro.

> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- O Luccas ficou fora porque sentiu algo e precisou ser preservado e ser retirado do planejamento para o jogo - explicou Roger.Luccas Claro foi um dos melhores jogadores do Fluminense no Brasileirão 2020. O zagueiro foi titular em 30 das 31 partidas que disputou, marcou dois gols e não recebeu nenhum amarelo.SITUAÇÃO DE DEMAIS JOGADORES