Técnico do Flamengo Feminino evita comparações com Jorge Jesus: 'Tenho que construir minha própria história'

Apresentado como técnico do time feminino do Flamengo neste mês, Luís Andrade já está no comando da equipe. Ex-jogador e na função de treinador há 12 anos, o português falou sobre a sua experiência e a adaptação ao novo clube, fazendo questão de evitar as comparações com Jorge Jesus, compatriota que fez história no clube da Gávea.

- Jesus é um treinador incrível e mostrou isso aqui, mas eu tenho que construir minha própria história. O meu próprio legado. É pra isso que eu aceitei o convite do clube. Quero elevar o futebol feminino e, consequentemente, o nome do clube ainda mais alto - destacou o treinador, antes de completar:

- Acredito que a bagagem como jogador me ajuda a entender melhor as coisas que acontecem no campo de jogo. É claro que isso não substitui o estudo e a prática como treinador, mas a vivência de jogador pode ajudar - afirmou Luís.Luís chegou ao clube carioca após o fim do estadual e já está comandando a equipe no Ladies Cup, em São Paulo, competição que encerra o calendário nacional. O treinador comentou um pouco sobre sua adaptação ao novo país.

Na primeira rodada, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 0. Depois, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. As Meninas da Gávea encerram a primeira fase diante do Santos, nesta quinta, precisando vencer para ter chances de avançar.

- A adaptação tem sido a melhor possível, todos no clube me receberam bem e me deixaram à vontade. Quanto ao estilo de jogo estamos nos acostumando com a velocidade, o ritmo e, principalmente, a intensidade de jogo, mas tenho a certeza que com o tempo isso vai melhorar - que falou sobre sua estreia:

- Tivemos pouco tempo de trabalho, estou conhecendo melhor as atletas e como elas gostam de jogar, mas, apesar do pouco tempo, conseguimos implantar uma ideia de jogo que as atletas abraçaram e conseguimos conquistar a vitória. Não poderia estar mais feliz, mas é apenas o começo.