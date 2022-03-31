Técnico do Dortmund reclama de lesão de Haaland: 'O pé está azul'

Marco Rose, técnico do Borussia Dortmund, lamentou uma nova lesão do atacante Erling Haaland. Em amistoso entre Noruega e Armênia, o centroavante sofreu uma dura entrada no tornozelo esquerdo e o comandante aurinegro reclamou do estado de seu atleta.- A participação de Haaland é questionável. Seu pé está gordo, inchado e azul. Temos que ver como as coisas se desenvolvem. Todos viram a entrada. Você pode imaginar que há ali um trauma mais forte do que o esperado. Haaland sempre foi otimista nessas situações, mas o pé está completamente torto.

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Na atual temporada, o atacante do Dortmund tem sofrido com diversas lesões e desfalcado o clube em jogos importante da temporada. O jogador contou com diversos problemas musculares e no quadril e realizou apenas 17 partidas na Bundesliga.

Ainda assim, o jovem de 21 anos é cotado para deixar o clube ao fim desta temporada. O artilheiro da equipe de Marco Rose deve ser disputado por Manchester City e Real Madrid na próxima janela de transferências, mas ainda não definiu o seu futuro.