Técnico do Cruzeiro, Pezzolano diz estar orgulhoso do time e reclama de pênalti marcado para o Atlético-MG

O Cruzeiro surpreendeu o rival Atlético-MG no clássico deste domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa teve postura segura na defesa, conseguiu colocar o ataque do Galo longe do gol azul em boa parte do jogo e mesmo com a derrota por 2 a 1, deixou uma boa impressão diante de um adversário de maior orçamento e sendo o atual detentor dos maiores títulos do futebol nacional (Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa).
Essa mesma percepção foi passada pelo técnico Paulo Pezzolano, que não pôde estar em campo por estar suspenso. O comandante se disse orgulhoso da equipe e questionou a penalidade marcada sobre Hulk, cometida por Lucas Oliveira, que gerou o empate do Galo. Confira a análise do técnico celeste no vídeo acima. Pezzolano gostou do que seu time fez e falou em orgulho do jogo da Raposa contra o Galo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)