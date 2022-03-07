Técnico do Cruzeiro, Pezzolano diz estar orgulhoso do time e reclama de pênalti marcado para o Atlético-MG

O Cruzeiro surpreendeu o rival Atlético-MG no clássico deste domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa teve postura segura na defesa, conseguiu colocar o ataque do Galo longe do gol azul em boa parte do jogo e mesmo com a derrota por 2 a 1, deixou uma boa impressão diante de um adversário de maior orçamento e sendo o atual detentor dos maiores títulos do futebol nacional (Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa).