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  • Técnico do Cruzeiro destaca presença de Ronaldo no Independência: 'É sempre bom o apoio dele'
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Técnico do Cruzeiro destaca presença de Ronaldo no Independência: 'É sempre bom o apoio dele'

Pezzolano também comentou sobre a disputa de posição entre Edu e Thiago, que marcaram na vitória sobre a URT e da boa movimentação do time no 1º jogo do ano...
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Publicado em 

27 jan 2022 às 13:07

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 13:07

O Cruzeiro iniciou bem a temporada 2022 com vitória por 3 a 0 sobre a URT. A Raposa teve dois atacantes marcando,Thiago e Edu, além de Fillipe Machado. O técnico Paulo Pezzolano falou da disputa entre os dois por uma vaga no time, afirmando que irá ter jogos para um estilo e para o outro durante o ano.
Pezzolano também destacou a presença de Ronaldo no estádio, ficando feliz com o apoio do Fenômeno no triunfo azul. Sobre o time, ele gostou da movimentação e afirmou que isso já dá uma boa ideia da sua proposta de jogo. Confira nos vídeos da matéria. Paulo Pezzolano começou com vitória sua trajetória no Cruzeiro e gostou do time na estreia diante da URT-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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