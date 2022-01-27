Técnico do Cruzeiro destaca presença de Ronaldo no Independência: 'É sempre bom o apoio dele'

O Cruzeiro iniciou bem a temporada 2022 com vitória por 3 a 0 sobre a URT. A Raposa teve dois atacantes marcando,Thiago e Edu, além de Fillipe Machado. O técnico Paulo Pezzolano falou da disputa entre os dois por uma vaga no time, afirmando que irá ter jogos para um estilo e para o outro durante o ano.
Pezzolano também destacou a presença de Ronaldo no estádio, ficando feliz com o apoio do Fenômeno no triunfo azul. Sobre o time, ele gostou da movimentação e afirmou que isso já dá uma boa ideia da sua proposta de jogo. Confira nos vídeos da matéria. Paulo Pezzolano começou com vitória sua trajetória no Cruzeiro e gostou do time na estreia diante da URT-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)