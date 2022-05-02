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Técnico do Corinthians, Vítor Pereira já viveu momentos de tensão sob o comando do Fenerbahçe; relembre

Alvo de críticas após derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, técnico do Corinthians rebateu citando jogo que teve que sair de tanque de guerra do estádio
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Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:12
Após a vitória sobre o Fortaleza no último domingo, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, rebateu as críticas sobre a derrota no clássico com o Palmeiras, ocorrido há duas semanas. ‘Vão dizer a mim que não sei o que é um Dérbi? Eu já saí em um tanque de guerra de um Dérbi, na Turquia’, As palavras do português recordam um passado recente de tensão vivido por ele no futebol europeu. O LANCE! mostra dois momentos de tensão vividos pelo treinador nos tempos de Fenerbahçe.> Atacante Jô diz que familiares foram barrados em restaurante por vestirem camisa do Corinthians
Vítor Pereira enfrentou, ao menos, duas situações com muita tensão sob o comando do Fenerbahçe, ambos envolvendo a rivalidade com a torcida do Trabzonspor. A primeira aconteceu em 2015, quando o ônibus da equipe foi baleado e o motorista foi atingido. Na época, a imprensa turca suspeitou que torcedores do Trabzonspor teriam atacado o veículo após a goleada do rival sobre o Rizespor, equipe da cidade local.
Na ocasião, as forças de segurança tiveram que tomar medidas extremas pela proteção das delegações das equipes, tanto dentro de campo quanto ao redor do estádio.
Crédito: VítorPereirarespondeuàscríticassobreaderrotadoCorinthiansnoclássicocomoPalmeiras(Foto:Reprodução/CorinthiansTV

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