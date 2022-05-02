Técnico do Corinthians, Vítor Pereira já viveu momentos de tensão sob o comando do Fenerbahçe; relembre

Após a vitória sobre o Fortaleza no último domingo, o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, rebateu as críticas sobre a derrota no clássico com o Palmeiras, ocorrido há duas semanas. ‘Vão dizer a mim que não sei o que é um Dérbi? Eu já saí em um tanque de guerra de um Dérbi, na Turquia’, As palavras do português recordam um passado recente de tensão vivido por ele no futebol europeu. O LANCE! mostra dois momentos de tensão vividos pelo treinador nos tempos de Fenerbahçe.> Atacante Jô diz que familiares foram barrados em restaurante por vestirem camisa do Corinthians
Vítor Pereira enfrentou, ao menos, duas situações com muita tensão sob o comando do Fenerbahçe, ambos envolvendo a rivalidade com a torcida do Trabzonspor. A primeira aconteceu em 2015, quando o ônibus da equipe foi baleado e o motorista foi atingido. Na época, a imprensa turca suspeitou que torcedores do Trabzonspor teriam atacado o veículo após a goleada do rival sobre o Rizespor, equipe da cidade local.
Na ocasião, as forças de segurança tiveram que tomar medidas extremas pela proteção das delegações das equipes, tanto dentro de campo quanto ao redor do estádio.