Técnico do Corinthians vê equipe 'mais organizada' para promoção de garotos da base

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após integrar alguns jogadores do sub-20 e sub-23 do Corinthians nos treinamentos em preparação para o duelo contra o Internacional, empate em 0 a 0, nesta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira Rio, em Porto Alegre, o técnico Vagner Mancini confirmou que alguns desses garotos serão integrados ao elenco profissional do Timão na temporada 2021.

De acordo com o pensamento do treinador corintiano, os jogadores que serão promovidos pegarão uma estrutura de trabalho mais organizada no ano esportivo que inicia neste domingo (28), às 18h15, quando a equipe visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, já que Mancini, quando chegou ao Timão, em setembro de 2020, brigava contra o rebaixamento e acabou livrando com folga a equipe do segundo descenso, fazendo, inclusive, com que o clube sonhasse com vaga na Libertadores, o que não aconteceu.

- Encerramos hoje o Brasileiro, diante de todos os objetivos a gente não conseguiu alcançar a vaga na Libertadores, mas o primeiro objetivo, que era sair da zona incômoda, saímos. Melhoramos como time, equipe e individualmente também. Diante de tudo isso, os jovens que vão chegar vão pegar uma equipe mais organizada - disse o comandante corintiano em entrevista coletiva virtual ao fim do duelo contra o Inter.

>> Confira a tabela final do Campeonato BrasileiroAinda que saiba que jovens serão integrados ao profissional, o treinador corintiano afirma aguardar um balanceamento de posições no elenco para definir os nomes que garantirão o espaço definitivo no time principal do Alvinegro do Parque São Jorge.

- Não tenha dúvida que esses meninos integrarão o elenco de profissionais, alguns deles estão ali, eu já não posso adiantar quais atletas serão utilizados, até porque dependemos muito de um balanceamento dentro do elenco, de posição. Então, as vezes você acaba encontrando na base muitos atacantes, muitos defensores, portanto esse levantamento vai ser feito a partir do momento que a gente puder observá-lo - afirmou Mancini.

O técnico do Timão também garante que conhece todos os meninos da base, compreende a necessidade de tempo para maturação dos atletas mais jovens e deixou um recado de motivação para eles.

- Já conheço todos os meninos, mas há necessidade de você integrá-los para que eles possam mostrar realmente se já estão adaptados, se estão amadurecidos ou não, processo que as vezes demora um pouquinho. O mais importante é que as portas estão escancaradas para eles, e espero que eles aproveitem isso, porque é uma oportunidade muito bacana, a partir do instante que você acredita naquilo que está feito, nos conceitos do clube para que a gente possa mudar um pouquinho a cara da equipe - comentou Vagner.

Passaram pelos profissionais nos últimos dias, os zagueiros Igor Morais e John, o lateral-direito Igor Formiga, o volante Mandaca, os meias Matheus Araújo e Vitinho e os atacantes Antony, Cauê, Felipe e Rodrigo Varante. Alguns desses atletas fazem parte do sub-20 corintiano e outros do sub-23.