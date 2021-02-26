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Técnico do Corinthians prega cautela ao falar de retorno de emprestados: 'Negociações em andamento'

João Victor e Janderson, que jogaram com Vagner Mancini no Atlético-GO, retornarão ao Timão e podem ser utilizados pelo treinador...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação/C2 Sports
Prevendo a saída de atletas pouco utilizados na temporada de 2020, o Corinthians terá o retorno de jogadores que foram emprestados no decorrer do último ano esportivo, gerando expectativa se alguns que se destacaram com outras camisas possam voltar a ter oportunidades no Timão.
Entre os atletas que despertam curiosidade do torcedor corintiano, estão o zagueiro João Victor e o atacante Janderson, que atuaram pelo Atlético-GO no último Brasileirão. O time goiano foi treinado por Vagner Mancini até setembro, quando o técnico deixou o Dragão para assumir o Corinthians. Ainda que admita o retorno de alguns jogadores, o comandante do Timão foi cauteloso em falar da volta dos seus ex-companheiros de Rubro-Negro, até porque o Atlético decide o campeonato goiano neste sábado (27), às 16h30, contra o Goianésia, no estádio Antônio Accioly,
- Nós temos, sim, alguns atletas que estarão retornando ao clube, assim como alguns já vieram, já retornaram. Especificamente, Janderson e João (Victor) foram meus atletas no Atlético-GO, mas eles disputam uma final de Estadial no sábado. Outros atletas citados também retornaram, e todos eles entrarão na semana seguinte naquilo que a gente vêm anunciando - disse Mancini em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 contra o Internacional, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
O treinador corintiano aguarda a resolução de negociações para fechar o elenco para a temporada de 2021, que para o Timão já começa neste domingo (28), às 18h15, quando o time de Parque São Jorge visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança, pela primeira rodada do Paulistão. A diretoria corintiana não descarta envolver atletas que voltam de empréstimo, até mesmo os que se destacaram por outros clubes em 2020, como moeda de troca para reforçar o elenco, vide que a situação financeira do Corinthians é delicada e não vislumbra grandes investimentos.
- Serão feitas trocas normais, ainda não decidimos aquilo que vai acontecer, até porque temos algumas negociações em andamento, por isso a gente que ter calma na hora de falar. Assim como eu falei do André Luiz, que era um atleta que não tinha chegado, esses atletas ainda não estão, porque existem negociações em andamento. Então, é importante que todo mundo aguardo o momento para que a notícia seja passada. A partir do momento que a lista for definida, vocês saberão - pontuou o técnico.
Vagner Mancini está há cerca de cinco meses no comando do Corinthians. A sua chegada, em setembro do ano passado, tinha como objetivo principal distanciar o Timão da zona do rebaixamento, na qual o clube flertava. Agora, o treinador iniciará a temporada a frente da equipe e terá a responsabilidade de, junto com a diretoria, traçar o planejamento esportivo corintiano para a temporada.
>> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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