Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Corinthians lamenta falta de público: 'Seria importante para os meninos'
futebol

Técnico do Corinthians lamenta falta de público: 'Seria importante para os meninos'

Vagner Mancini tem lançado diversos jovens neste início de temporada, quando os estádios ainda não podem receber torcedores por causa da pandemia do coronavírus...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 15:28
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O técnico do Corinthians, Vagner Mancini, lamentou a falta de público neste momento em que jovens da categoria de base vêm ganhando espaço no elenco profissional. Para o treinador, seria importante que os garotos recebessem apoio dos torcedores.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosMancini, por outro lado, admitiu que as arquibancadas vazias diminuem a pressão em cima dos jogadores. As partidas não podem ter público desde o ano passado, em razão da pandemia do novo coronavírus.
- Sobre os meninos, a falta de público acho que tem os dois lados. Por um lado eles entram em campo sem o peso e uma pressão vinda de fora, mas acho que nesse momento a torcida apoiaria os meninos, porque tenho ouvido nas ruas, e é importante quando o atleta entra em campo e sente quando todo mundo está com ele. Acho que ter um apoio da torcida está fazendo falta, principalmente para nós. O Corinthians joga com mais um jogador, que é a torcida. Esses meninos mais para a frente teriam oportunidades e tenho certeza de que o torcedor jogaria junto com eles. A alguns atletas isso pode ser uma força extra dentro da personalidade de cada um. Seria importante se a torcida tivesse aqui para incentivá-los - disse Mancini.
O treinador tem sido obrigado a escalar diversos garotos. Isso porque o Corinthians enfrenta um surto de coronavírus em seu elenco. Atualmente, 14 jogadores estão afastados por terem contraído a doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados