Técnico do Corinthians lamenta falta de público: 'Seria importante para os meninos'

- Sobre os meninos, a falta de público acho que tem os dois lados. Por um lado eles entram em campo sem o peso e uma pressão vinda de fora, mas acho que nesse momento a torcida apoiaria os meninos, porque tenho ouvido nas ruas, e é importante quando o atleta entra em campo e sente quando todo mundo está com ele. Acho que ter um apoio da torcida está fazendo falta, principalmente para nós. O Corinthians joga com mais um jogador, que é a torcida. Esses meninos mais para a frente teriam oportunidades e tenho certeza de que o torcedor jogaria junto com eles. A alguns atletas isso pode ser uma força extra dentro da personalidade de cada um. Seria importante se a torcida tivesse aqui para incentivá-los - disse Mancini.