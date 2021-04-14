Técnico do Corinthians indica equipes diferentes nos dois próximos compromissos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians novamente terá dois jogos dentro de um intervalo de 48 horas. Nessa sexta-feira (16), o Timão encarará o São Bento e no domingo (18) enfrenta o Ituano, pelas sétima e sexta rodada do Paulistão, respectivamente. Ambos os jogos serão na Neo Química Arena, e o técnico Vagner Mancini deve repetir a estratégia adotada nos dois últimos compromissos corintianos, contra Guarani e Ferroviária.

Com apenas um dia de treinamento entre as duas últimas partidas, no último domingo (11), em Campinas, e nesta terça-feira (13), em Araraquara, Mancini escalou equipes distintas nos dois compromissos. Apenas o goleiro Cássio e o zagueiro Jemerson foram titulares nas duas ocasiões.Além de preservas fisicamente o elenco, a iniciativa também auxiliará a comissão técnica a observas jogadores que não vêm tendo sequência e podem voltar a brigar por um espaço maior no time.

– Nossa ideia é exatamente essa, que na sexta-feira a gente use um time e no domingo a gente use um outro time. Deu certo, entre aspas. No domingo a gente teve uma vitória, com um time, e hoje nós jogamos bem, com outro time, embora sendo derrotados. Eu acho que a tendência é exatamente essa, sexta-feira é uma equipe e domingo outra – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após a derrota por 2 a 1, de virada, para a Locomotiva, nesta terça-feira (13), na Arena Fonte Luminosa.

Ainda que os times sejam distintos, não necessariamente a ordem das escolhas serão mantidas em relação aos confrontos mais recentes. Como contra a Ferroviária o Timão teve um time mais próximo do reserva e jogou melhor do que contra o Bugre, no fim de semana, ainda que tenha ganho contras os campineiros e perdido diante dos araraquarenses, o comandante corintiano admite que alguns atletas podem ter nova chance contra o São Bento, nesta sexta-feira (16), quando a escalação inicial estará mais próxima do time ideal do Corinthians.

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As avaliações do Departamento Físico e Fisiológico do Timão serão fundamentais para as escolhas de Mancini para as próximas partidas.

– Não necessariamente, as mesmas equipes, até porque hoje vi bom rendimento, então alguns atletas podem aparecer na sexta. Aí a gente tem que ponderar, usar nossa parte científica para saber quais os atletas estão em condões de repetirem um jogo na sexta-feira, mas hoje vi algumas coisas interessantes na equipe, embora ela tenha sido derrotada – comentou Mancini.

Os atletas que se destacarem nos próximos dois jogos do Corinthians pelo Paulistão darão um grande passo para iniciar jogando a estreia corintiana na Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia.