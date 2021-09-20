Técnico do Corinthians explica ausência de quarteto e avalia empate com o América-MG

Frustrando a expectativa de muitos torcedores, o técnico Sylvinho não promoveu a entrada das quatro principais contratações do Corinthians na temporada juntos.

Pela primeira vez, o 'Quarteto Fantástico do Timão foi relacionado, mas o treinador corintiano iniciou o empate em 1 a 1 contra o América-MG, neste domingo (19), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão, com Willian, Giuliano e Róger Guedes como titular, mas Renato Augusto no banco. Aos 18 minutos do segundo tempo, Renato entrou, mas no lugar de Willian. Sylvinho disse não ter pressa para inserir os quatro atletas juntos em campo e relacionou a opção por iniciar com Renato Augusto no banco por conta de um problema físico que o atleta teve às vésperas do jogo contra o Atlético-GO, no fim de semana passado, que tirou o meia da partida.

- Não foi possível, de uma certa forma a gente trabalha com todo o elenco, todos os atletas. Não estamos envolvidos em que momento os atletas que vieram qualificar o nosso grupo possam, ou não, jogar juntos. Vamos montando a equipe dia a dia, cada um vem de um processo e não houve essa oportunidade nesse momento. Último jogo, contra Altético-GO, fora de casa, houve um desconforto com o Renato, ele não viajou, preservamos o atleta, ele construiu mais uma semana de trabalho muito boa, esteve conosco e ajudou bastante na segunda parte por esse motivo - disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva virtual ao fim do jogo.

- Os outros três estavam em campo, mas a gente não se atém a isso, a gente busca fazer o melhor para o grupo e crescer esses atletas com muita calma e paciência, atletas que vem de cenários diferentes dos outros e esse encaixe vamos fazendo e sendo montado pouco a pouco - complementou.

Avaliação do jogo

Na sua leitura da partida, Sylvinho se sentiu agradado pela construção ofensiva corintiana, ainda que tenha lamentado o fato de não ter vencido, o comandante do Timão destacou a atuação do goleiro Matheus Cavichiolli, do América-MG, que fez, pelo menos, quatro boas defesas na partida.