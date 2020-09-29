Técnico do Bragantino pede 'revisão' de partidas às 11h

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Após o empate em 1 a 1 diante do Vasco no Rio de Janeiro, o técnico do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri, foi crítico a realização das partidas às 11h mediante a questão, principalmente, das altas temperaturas registradas como foi o caso do embate do último domingo (27) na capital carioca.

Para ele, é necessário que seja feita uma revisão nas condições de jogo apresentadas pensando na saúde e integridade física dos atletas não apenas de seu time, mas em toda a competição.

Além disso, Barbieri também ponderou as condições do gramado no estádio de São Januário como também elemento de complicação para que o compromisso tivesse um maior volume de oportunidades:

- Jogar numa temperatura dessas não favorece o espetáculo. Quero fazer um adendo a quem toma essas decisões que reveja. Não estou me referindo a questão do resultado, mas não tem como cobrar um bom futebol em uma condição dessa e preservar a saúde e integridade dos atletas em uma condição dessa.

- Nós tivemos as melhores oportunidades do jogo e temos que entender que esta é uma situação atípica com um calor de quase 40 graus, além do gramado que não nos ajudou por conta da nossa equipe ser leve e técnica. Foi um jogo que não houve muitas finalizações de ambos os lados - agregou.