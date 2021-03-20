Técnico do Botafogo vê possível título contra o Fluminense como 'parte do processo' e mira Libertadores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem, neste sábado, a chance de conquistar o primeiro título desde a retomada do futebol feminino profissional, em 2019. O Alvinegro mede forças com o Fluminense no Estádio Nilton Santos, às 15h, pela decisão do Campeonato Carioca Feminino.

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Um dos principais nomes da reconstrução do Glorioso é Gláucio Carvalho, técnico do Botafogo. O comandante afirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!, que enxerga uma possível conquista sobre o clube das Laranjeiras como a coroação do projeto.

- Com certeza seria a coroação de um trabalho que começou em 2019 com o planejamento de pé no chão, priorizava o acesso (à primeira divisão), o futebol feminino inserido dentro do clube com alicerce forte. Isso tudo está acontecendo e estou muito feliz. Lógico que, todos tem uma contribuição, desde o staff, do funcionário mais humilde, ao presidente atual, que tem apoiado muito o futebol feminino - afirmou.Todavia, um possível troféu não aparece como a meta principal de Gláucio Carvalho. Por mais que o técnico não esconda a felicidade se a conquista acontecer, o treinador afirma que os objetivos finais do Alvinegro em 2020 estão voltados ao Campeonato Brasileiro, que inicia na próxima semana, e mirando até mesmo competições internacionais em temporadas futuras.

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