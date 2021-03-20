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Técnico do Botafogo vê possível título contra o Fluminense como 'parte do processo' e mira Libertadores

Ao LANCE!, Gláucio Carvalho afirma que todos os passos de um planejamento que foi traçado em 2019 está sendo cumprido e vê conquista do Carioca Feminino como coroação...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem, neste sábado, a chance de conquistar o primeiro título desde a retomada do futebol feminino profissional, em 2019. O Alvinegro mede forças com o Fluminense no Estádio Nilton Santos, às 15h, pela decisão do Campeonato Carioca Feminino.
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Um dos principais nomes da reconstrução do Glorioso é Gláucio Carvalho, técnico do Botafogo. O comandante afirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!, que enxerga uma possível conquista sobre o clube das Laranjeiras como a coroação do projeto.
- Com certeza seria a coroação de um trabalho que começou em 2019 com o planejamento de pé no chão, priorizava o acesso (à primeira divisão), o futebol feminino inserido dentro do clube com alicerce forte. Isso tudo está acontecendo e estou muito feliz. Lógico que, todos tem uma contribuição, desde o staff, do funcionário mais humilde, ao presidente atual, que tem apoiado muito o futebol feminino - afirmou.Todavia, um possível troféu não aparece como a meta principal de Gláucio Carvalho. Por mais que o técnico não esconda a felicidade se a conquista acontecer, o treinador afirma que os objetivos finais do Alvinegro em 2020 estão voltados ao Campeonato Brasileiro, que inicia na próxima semana, e mirando até mesmo competições internacionais em temporadas futuras.
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- O título faz parte desse processo, nosso objetivo principal do ano é ficar entre os oito do Campeonato Brasileiro, se manter na elite do futebol feminino no país para aí sim, em 2022, com estrutura melhor do que a de agora, competir de igual para igual com os times de São Paulo, buscando título. Aí podemos começar a sonhar em 2022 com uma vaga na Libertadores, disputa de semifinal de Brasileiro... Estamos em um processo de evolução. A coroação vai vir no final do ano, essa final é o processo de um planejamento realizado em 2019, que Graças a Deus está sendo bem executado - completou o técnico.

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