Técnico do Borussia Dortmund elogia Reinier, e diz que meia terá oportunidades: 'Merece essa chance'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund

Apesar de receber poucas oportunidades desde que chegou ao Borussia Dormtund, o meia-atacante Reinier recebeu elogios do treinador da equipe aurinegra, Edin Terzic. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o comandante da equipe alemã reconheceu o esforço do brasileiro, que poderá receber uma nova chance em breve.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Ele trabalha muito consigo mesmo, na área de idiomas e no campo de treinamento. É difícil para mim não ser capaz de recompensar isso assim. Também temos outros jogadores no time que ainda procuram o ritmo. Não estou longe de dar uma chance a cada jogador. Ele é um daqueles jogadores que definitivamente merece essa chance - disse Terzic.

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