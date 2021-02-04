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Técnico do Borussia Dortmund elogia Reinier, e diz que meia terá oportunidades: 'Merece essa chance'

Brasileiro está sem espaço no elenco aurinegro, mas tem esforço reconhecido por Edin Terzic, comandante do clube alemão. Jogador atuou apenas oito vezes na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 14:58

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:58

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Apesar de receber poucas oportunidades desde que chegou ao Borussia Dormtund, o meia-atacante Reinier recebeu elogios do treinador da equipe aurinegra, Edin Terzic. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o comandante da equipe alemã reconheceu o esforço do brasileiro, que poderá receber uma nova chance em breve.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ele trabalha muito consigo mesmo, na área de idiomas e no campo de treinamento. É difícil para mim não ser capaz de recompensar isso assim. Também temos outros jogadores no time que ainda procuram o ritmo. Não estou longe de dar uma chance a cada jogador. Ele é um daqueles jogadores que definitivamente merece essa chance - disse Terzic.
+ Veja o Top 20 contratações mais caras da janela de inverno da Europa
Desde que foi emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund, em agosto, Reinier fez apenas oito jogos pela equipe alemã, sendo todas elas saindo do banco. O atleta revelado no Flamengo, que tem contrato com os aurinegros até junho de 2022, não marcou nenhum gol.

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