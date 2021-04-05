Técnico do Borussia Dortmund diz que Manchester City é 'a equipe mais forte do mundo' antes de confronto

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O Borussia Dortmund já se encontra em solo inglês para o duelo contra o Manchester City, nesta terça-feira, para as quartas de final da Champions League. E antes do confronto, o técnico Edin Terzic elogiou o rival em entrevista coletiva. Para o técnico aurinegro, o time de Guardiola é o melhor do mundo.

+ Veja a tabela da Champions League- O Manchester City é atualmente a equipe mais forte do mundo com uma qualidade incrível. Será uma tarefa emocionante, em que temos de mostrar o nosso melhor desempenho em ambos os jogos - disse Terzic.

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O comandante do Borussia Dortmund também projetou como será a partida e admitiu que sua equipe não deverá ter tanto a posse de bola. Para Terzic, no entanto, nas oportunidades em que tiver a posse, seu time deve ser rápido para levar perigo ao gol de Ederson.