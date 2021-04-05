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Técnico do Borussia Dortmund diz que Manchester City é 'a equipe mais forte do mundo' antes de confronto

Em entrevista coletiva antes do jogo, Edin Terzic elogia o time de Pep Guardiola, e faz projeção sobre a partida na Inglaterra: 'O Manchester City vai ter muita posse de bola'...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:19
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund já se encontra em solo inglês para o duelo contra o Manchester City, nesta terça-feira, para as quartas de final da Champions League. E antes do confronto, o técnico Edin Terzic elogiou o rival em entrevista coletiva. Para o técnico aurinegro, o time de Guardiola é o melhor do mundo.
+ Veja a tabela da Champions League- O Manchester City é atualmente a equipe mais forte do mundo com uma qualidade incrível. Será uma tarefa emocionante, em que temos de mostrar o nosso melhor desempenho em ambos os jogos - disse Terzic.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
O comandante do Borussia Dortmund também projetou como será a partida e admitiu que sua equipe não deverá ter tanto a posse de bola. Para Terzic, no entanto, nas oportunidades em que tiver a posse, seu time deve ser rápido para levar perigo ao gol de Ederson.
- O Manchester City vai ter muita posse de bola, temos de assumir isso amanhã. Gostam de cansar o adversário para abrir espaço. Quando temos a bola, temos de ir em frente. Isso é o que torna difícil de nos parar - completou.

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