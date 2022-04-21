Técnico do Bayern garante permanência de Lewandowski, mesmo após sondagem do Barcelona

Melhor jogador do mundo pela Fifa, Robert Lewandowski é o grande nome do Bayern de Munique nos últimos anos e, segundo Julian Nagelsmann, técnico do clube, continuará por ser assim mesmo após rumores de uma possível transferência ao Barcelona.Recentemente, o canal polonês "TVPSport" destacou que Lewandowski teria comunicado aos diretores do clube a sua intenção de deixar o clube e acertar com o Barcelona. Mas nesta quinta-feira, Julian Nagelsmann tratou de colocar panos quentes na situação e afirmou que o atacante fica no clube.
- O Lewandowski tem contrato até 2023 e vai continuar conosco - disse o treinador em entrevista coletiva.
Lewandowski está no Bayern de Munique desde 2014, quando chegou ao clube junto ao Borussia Dortmund. Desde então, o atacante polonês fez 371 jogos com a camisa dos bávaros, com incríveis 341 gols marcados.