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futebol

Técnico do Barcelona sobre 'El Clásico': 'Temos que jogar sem medo'

Ronald Koeman vê equipe blaugrana em um bom momento na temporada e está confiante na véspera da partida contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 09:02

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 09:02
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, pediu para que sua equipe jogasse sem medo no clássico contra o Real Madrid, neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília) pela La Liga. O comandante holandês vê o clube catalão em um bom momento na temporada e está confiante.- Temos que jogar sem medo, mostrar que podemos ganhar e demonstrar essa vontade desde o início. A gente vem de duas vitórias e temos boas sensações. Espero ver o estádio cheio, com um grande ambiente e que a gente disfrute - disse Koeman.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Os culés não vivem um bom início de temporada até o momento. No Campeonato Espanhol, o time da Catalunha ocupa apenas a 7ª colocação. Já na Champions League, após derrota nas duas primeiras rodadas, a equipe está no 3º lugar do Grupo B.
Por outro lado, o Real Madrid vive uma fase melhor apesar de ter sofrido duas derrotas nos três últimos jogos. No entanto, os merengues contam com Vinícius Júnior e Benzema para fazer valer o favoritismo dado pela imprensa espanhola.

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