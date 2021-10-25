Técnico do Barcelona passa sufoco com torcedores para deixar Camp Nou após derrota no 'El Clásico'

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, passou sufoco ao deixar o Camp Nou após a derrota de sua equipe para o Real Madrid. Segundo o "Mundo Deportivo", o comandante foi vítima de insultos e seu carro foi golpeado por torcedores que esperavam a saída do holandês.As informações apontam que o treinador chegou em sua casa chateado com o que aconteceu, principalmente pelo fato de sua esposa ter vivido momentos de tensão ao seu lado. Além do prejuízo emocional, o carro de Koeman apresentou problema em um dos retrovisores.