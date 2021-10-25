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Técnico do Barcelona passa sufoco com torcedores para deixar Camp Nou após derrota no 'El Clásico'

Ronald Koeman foi vítima de violência ao deixar estádio em seu carro ao lado de sua esposa. Barcelona publicou nota condenando atitute dos torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 09:40

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 09:40

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, passou sufoco ao deixar o Camp Nou após a derrota de sua equipe para o Real Madrid. Segundo o "Mundo Deportivo", o comandante foi vítima de insultos e seu carro foi golpeado por torcedores que esperavam a saída do holandês.As informações apontam que o treinador chegou em sua casa chateado com o que aconteceu, principalmente pelo fato de sua esposa ter vivido momentos de tensão ao seu lado. Além do prejuízo emocional, o carro de Koeman apresentou problema em um dos retrovisores.
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No último domingo, o Barcelona publicou uma nota condenando os atos de violência sofridos pelo técnico ao sair do Camp Nou. O clube afirmou também que "irá tomar medidas de segurança e disciplinares para que tais eventos não voltem a acontecer".
Além de Koeman, o atacante Memphis Depay também se viu em um tumulto com os torcedores. No entanto, o atacante contratado na última janela de transferências não passou o sufoco que o seu comandante e esposa presenciaram.

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