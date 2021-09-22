Técnico do Barcelona desabafa sobre saída de Messi: 'Disfarçava tudo'

Ronaldo Koeman, técnico do Barcelona, desafabou sobre a saída de Lionel Messi em entrevista ao "Voetbal International". Segundo o comandante, a ida do camisa 10 para o Paris Saint-Germain evidenciou ainda mais os problemans do clube catalão.- Messi disfarçava tudo. Era muito bom e ganhava (jogos). Lógico que ele tinha bons jogadores ao seu redor, mas ele marcava a diferença. Graças a ele, todos pareciam melhores. E isso não é uma crítica, apenas uma observação.
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Após um início de temporada ruim no Campeonato Espanhol, mas sobretudo na Champions League, Koeman também comentou sobre a pressão que sofre.
- Não faço um escândalo por isso e ninguém deve sentir pena de mim. Quem trabalha aqui, tem que ganhar. É simples.
Na próxima quinta-feira, o Barcelona encara o Cádiz pela La Liga e busca se aproximar dos clubes que ocupam as quatro primeiras colocações na tabela de classificação. Além disso, os blaugranas também já pensam no duelo contra o Benfica pela Liga dos Campeões na próxima semana.