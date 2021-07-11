Técnico de clube inglês pede a contratação de Erling Haaland

Um das recentes promessas do futebol mundial, o atacante norueguês Erling Haaland, de 20 anos, é desejo de vários clubes europeus nesta janela de transferências. De acordo com o jornal alemão 'Bild', o centroavante do Borussia Dortmund é um dos principais alvos do Chelsea para a próxima temporada.Ainda segundo o veículo, Haaland é um pedido direto do técnico Thomas Tuchel, que levou os Blues ao título da Champions League na última temporada. No entanto, se quiser tirar o atacante do clube alemão, o Chelsea deverá desembolsar no mínimo 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), valor da multa rescisória do jogador.