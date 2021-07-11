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futebol

Técnico de clube inglês pede a contratação de Erling Haaland

Atacante norueguês de 20 anos se destacou na última temporada com 41 jogos e 41 gols...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 14:44

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 14:44

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Um das recentes promessas do futebol mundial, o atacante norueguês Erling Haaland, de 20 anos, é desejo de vários clubes europeus nesta janela de transferências. De acordo com o jornal alemão 'Bild', o centroavante do Borussia Dortmund é um dos principais alvos do Chelsea para a próxima temporada.Ainda segundo o veículo, Haaland é um pedido direto do técnico Thomas Tuchel, que levou os Blues ao título da Champions League na última temporada. No entanto, se quiser tirar o atacante do clube alemão, o Chelsea deverá desembolsar no mínimo 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), valor da multa rescisória do jogador.
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Revelado pelo Molde-NOR, Haaland se destacou na equipe e na seleção norueguesa em 2018. Em 2019, foi contratado pelo Red Bull Salzburg, onde também fez boa temporada, e marcou 28 gols em 26 jogos disputados. Na última temporada pelo Borussia Dortmund, jogou 41 partidas e balançou as redes 41 vezes.

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