Técnico da Seleção Olímpica explica convocação de Gerson e comenta seu passado de recusas: 'O erro faz parte'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na tarde desta sexta-feira, o técnico André Jardine anunciou os convocados para a Seleção Olímpica. Dentre os nomes na lista, está o do meio-campista Gerson, do Flamengo, que, no passado, já havia recusado algumas convocações para a Seleção Brasileira. Jardine, contudo, destacou que o erro faz parte e espera que o camisa 8 do Rubro-Negro Carioca tenha amadurecido.> Por convocações, CBF avisa que remarcará jogos do Flamengo- A minha maior experiência é trabalhando com base, com adolescentes, com jogadores em formação – em todos os sentidos e em todos os níveis. A gente acredita que muitas vezes o erro faz parte. Nós erramos muito, os jogadores erram, e a gente espera realmente que o Gerson tenha amadurecido. Eu o vejo num momento maravilhoso não só técnico, mas também comportamental dentro do campo, muito maduro naquilo que faz.

Jardine também revelou que, em algumas ocasiões, foi in loco ver o Flamengo jogar para observar exclusivamente Gerson. Ele elogiou o meio-campista e disse que o mesmo já manifestou o desejo de jogar pela Seleção Brasileira seja ela a profissional ou a de base.

- Fui em alguns jogos in loco observar em alguns momentos até exclusivamente ele. Senti dele um jogador já muito maduro, muito concentrado naquilo que faz, muito focado em conquistar títulos e decolar na carreira.

- Foi o que passou para mim nos jogos que vi in loco. Tenho certeza que é esse Gerson que a gente vai encontrar aqui na seleção e que já se manifestou, inclusive, para nós que tem o desejo de jogar em qualquer seleção, seja ela na principal ou se tivesse sido convocado na base, ele viria porque tem um sonho e uma vontade muito grande de vestir a camisa da seleção.

Jardine também destacou que Gerson é "um grande jogador" e que vinha sendo observado tanto pela comissão da Seleção Olímpica, quanto pela da Principal. Ele destacou que a concorrência pela posição é grande, mas que a vez dele chegaria - o que ocorreu nesta sexta-feira.