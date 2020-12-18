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Técnico da Chapecoense evita taxar pontos negativos no empate com o Náutico

Resultado de igualdade fez com que, diante da vitória do América-MG, confronto direto ganhasse tom ainda mais decisivo pela liderança da Série B...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 11:01
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O aspecto físico cobrou seu preço a Chapecoense na última rodada da Série B onde o time catarinense ficou no empate sem gols com o Náutico em casa e viu o concorrente direto (América-MG) vencer seu jogo e cortar a diferença para apenas dois pontos.
Ao menos, essa foi a avaliação feita pelo técnico da Chape, Umberto Louzer, além de fazer elogios a estratégia e organização implementadas por Hélio dos Anjos a equipe pernambucana.
- Dois fatores (explicam o resultado). Primeiro deles é a maneira como o Náutico veio jogar, e o outro é a maratona de jogos, o desgaste físico que se acumula. É quase impossível o atleta performar em alto nível em todos os jogos. Acredito que isso seja o motivo para a gente não ter o mesmo desempenho dos outros jogos que nos levaram às vitórias - disse Louzer.
- O adversário entrou marcando forte e tem um grande treinador, com história dentro do futebol. As equipes nos estudam. Não era o resultado que gostaríamos. Vamos valorizar esse ponto e seguir com o trabalho para manter o nível. O que serve de alento é que terminamos a última rodada com 13 pontos de vantagem para o quinto colocado e, agora, mantemos - reforçou.
Na próxima rodada da competição, o confronto que espera o Verdão do Oeste é justamente diante do América. A partida que valerá pela 30ª Rodada da Série B está marcada para o próximo domingo (20) às 16h no Independência.

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