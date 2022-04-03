Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico da Bélgica não garante Lukaku e Hazard na Copa do Mundo e sugere mudança de clubes
futebol

Técnico da Bélgica não garante Lukaku e Hazard na Copa do Mundo e sugere mudança de clubes

Hazard não tem espaço no Real Madrid e Lukaku perdeu espaço no Chelsea...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 09:30
Roberto Martínez, técnico da Bélgica, não garantiu as presenças de Lukaku e Eden Hazard na Copa do Mundo 2022. Em entrevista ao "The Sun", o comandante espanhol sugeriu que uma mudança de ares para a dupla poderia ser positiva.- Não vou julgar ou avaliar a condição de qualquer jogador até o verão, porque não é uma situação normal. Ainda faltam sete meses para a Copa do Mundo e você entrará em detalhes de como cada atleta se sente quando estivermos mais próximos (do torneio). Há muitos jogadores que irão mudar de clubes ou que irão se sentir diferentes no verão.
> Veja a tabela da Copa do Mundo
Nesse sentido, Martínez comentou especificamente dos casos de Lukaku, que perdeu espaço no Chelsea após chegar como a grande estrela da temporada, e Hazard, que não joga no Real Madrid.
- Lukaku precisa ser avaliado sobre como ele se sente em setembro, da mesma forma como Eden Hazard e outros. Mas ele é um dos jogadores para quem o verão pode ser um grande momento em sua carreira. Eu tenho um contato muito próximo com meus atletas. Nunca falaria para alguém o que fazer, mas compartilhamos pensamentos. Lukaku está em um bom lugar. Ele está comprometido.
Até o Mundial do Qatar, a Bélgica irá realizar seis partidas pela Nations League e pretende chegar com força na Copa do Mundo após ter sido semifinalista em 2018. Kevin De Bruyne segue sendo o grande protagonista da equipe de Roberto Martínez, mas espera contar com outros companheiros em boa forma para chegar longe novamente.
Crédito: RobertoMartíneznãogarantepresençasdeLukakueHazardnaCopadoMundo(Foto:PAULELLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados