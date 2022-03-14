Técnico Bustos explica posição de Kaiky e questiona uso do VAR no clássico perdido pelo Santos

O técnico Fabián Bustos falou sobre a participação de Kaiky na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador começou como volante, não em sua posição de origem, zagueiro. - A estratégia era o Kaiky nessa posição, porque ele tem muita mobilidade. Não tivemos bem por fora, atacamos mal, com muita pressão dos outros. Tivemos alguma aproximação depois, mas a estratégia era não dar espaços a uma equipe que joga muito bem no contra-ataque - comenta Bustos.