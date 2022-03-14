Técnico Bustos explica posição de Kaiky e questiona uso do VAR no clássico perdido pelo Santos

O técnico Fabián Bustos falou sobre a participação de Kaiky na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador começou como volante, não em sua posição de origem, zagueiro. - A estratégia era o Kaiky nessa posição, porque ele tem muita mobilidade. Não tivemos bem por fora, atacamos mal, com muita pressão dos outros. Tivemos alguma aproximação depois, mas a estratégia era não dar espaços a uma equipe que joga muito bem no contra-ataque - comenta Bustos.
O técnico argentino também comentou sobre a participação do árbitro de vídeo. O gol do Palmeiras saiu em um pênalti assinalado pela arbitragem. Velázquez foi chutar a bola mas acabou acertando Kuscevic. Ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
- Tínhamos que evitar isso. No primeiro tempo mostramos o que queremos, pelo menos uma parte. Tomamos um gol em um lance muito duvidoso. Mas teve o VAR... Com um a menos, a equipe não saiu como pensamos - completou o técnico do Santos.